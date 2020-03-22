В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 2,2 тыс. человек

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2246. За сутки зафиксировано 169 новых случаев инфицирования, сообщает в воскресенье, 22 марта, газета Aftenposten.

Более тысячи человек заразились в Норвегии, 915 были инфицированы за рубежом. Средний возраст пациентов составляет 47 лет.

За время пандемии в Норвегии скончались семь пациентов. С 16 марта закрыты границы страны для иностранцев без вида на жительство в королевстве. Граждане других стран, живущие и работающие в Норвегии, могут въехать в страну.

По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.

20 марта стало известно, что в Норвегии протестируют эффективность лекарств против малярии и вируса Эбола в борьбе с пневмонией нового вида COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.