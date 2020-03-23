СМИ назвали новые причины высокой смертности от COVID-19 в Италии

Итальянское издание Сorriere della Sera перечислило причины, по которым в республике наблюдается высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. Предположения опубликованы на сайте газеты 23 марта.

С момента распространения COVID-19 в Италии власти республики успели изменить методику тестирования на коронавирус. Так, после вспышки вируса SARS-CoV-2 в Ломбардии проверку проходили все лица, контактировавшие с заболевшими. Однако позднее возникла нехватка материалов и было решено проводить тесты только людям с тяжелыми симптомами и гражданам, входящим в группу риска.

Таким образом, люди с незначительными симптомами или без них исследования не проходили, а как известно, пневмония нового типа может протекать и бессимптомно.

В связи с этим издание усомнилось в реальности официальных цифр по числу зараженных в стране. Предположительно, когда власти сообщали о более 12 тыс. инфицированных, в действительности их было свыше 105 тыс. Если бы Италия проводила больше тестов на коронавирус, то подтвердилось бы большее количество случаев заболевания, что снизило бы показатели смертности до уровня Китая.

Также в материале отмечается, что в Италии средний возраст жителей очень высок, что говорит о высокой доле пожилого населения. Среди скончавшихся более 36% были старше 70 лет, из них почти половина страдала от хронических заболеваний.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания. Граждане продолжали вести привычный образ жизни, а при возникновении симптомов не знали, что с ними происходит и куда обращаться за помощью.

В Совете Федерации напомнили, что в первые дни распространения коронавируса итальянцы собирались в общественных местах и проводили флешмобы, что могло способствовать росту заболеваемости. Кроме того, система здравоохранения республики была не готова к большому числу пациентов, отметил российский сенатор, врач-онколог Владимир Круглый.

К 8 марта Италия вышла на первое место по смертности, а к 19 марта обогнала по числу погибших Китай, откуда коронавирус начал распространяться по миру — показатели смертности составляют 9% против 3,8% соответственно. К 22 марта число погибших составило 5476 человек.

С 10 марта в республике действует карантин, 19 марта его продлили на неопределенный срок. В республике полностью запрещено проведение массовых мероприятий, перестали работать кинотеатры, развлекательные центры, театры, музеи, школы. Всё производство товаров не первой необходимости приостановлено.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12944 человека.