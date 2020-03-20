Сенатор назвал причины быстрого распространения коронавируса в Италии

Большое число пожилых людей, запоздание с проведением противоэпидемических мероприятий и неготовность системы здравоохранения Италии стали причинами широкого распространения коронавируса в стране. Такое мнение высказал в пятницу, 20 марта, член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый.

По словам сенатора, пожилые люди являются самым уязвимым контингентом. «Уже видно, что среди умерших людей большая часть — люди пожилого возраста. Также в стране запоздали с проведением противоэпидемических мероприятий, из-за этого инфекция очень широко распространилась», — сказал Круглый в беседе с НСН.

Он также напомнил, что в первые дни, когда в стране появился коронавирус, итальянцы собирались в ресторанах, кафе, проводили флешмобы со скандированием «нам не страшен коронавирус», поэтому произошло его широкое распространение.

«Еще один момент — это неготовность системы здравоохранения Италии к такому количеству больных. Это нехватка количества дыхательных аппаратов, нехватка специалистов», — сказал Круглый.

Все страны, в том числе и Россия, должны внимательно изучать этот опыт Италии, чтобы не повторить ошибок, подчеркнул он.

«Только изоляция является реальной схемой прерывания цепочки распространения коронавируса, и в этом хорошо себя продемонстрировал Китай», — резюмировал врач.

По последним данным, число умерших от коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405 человек. Число жертв в стране возросло на 427 за сутки. Таким образом, в Италии из-за COVID-19 скончалось больше человек, чем в Китае, где от нового типа коронавируса скончались 3245 человек, пишет «Федеральное агентство новостей».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, из-за чего граждане продолжали вести привычный образ жизни.