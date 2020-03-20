В Госдуме заявили о необходимости перенести Олимпиаду в Японии

Летние Олимпийские игры, которые должны пройти в Токио в 2020 году, необходимо перенести или провести их при пустых трибунах. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что на эти меры следует пойти из-за угрозы распространения коронавируса, так как нельзя подвергать опасности здоровье людей, передает «РИА Новости».

По мнению Дегтярева, подобные ограничения должны коснуться всех спортивных мероприятий, сообщает НСН.

При этом президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что все разговоры о возможном переносе Олимпиады в Токио являются преждевременными. МОК рассматривает разные варианты развития событий из-за коронавируса, подчеркнул он. До начала Игр остается более четырех месяцев, поэтому на данном этапе нет необходимости принимать радикальные меры, пишет RT. Комитет призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпиаде.

Ранее в этот же день сообщалось, что самолет военно-воздушных сил самообороны Японии прибыл на базу Мацусима из Греции с олимпийским факелом на борту.

Игры-2020 должны пройти в Японии с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября. Предыдущие японские Олимпийские игры состоялись в 1964 году с 10 по 24 октября.