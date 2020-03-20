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МОК назвал преждевременными разговоры о переносе Олимпиады

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Фото: Global Look Press
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Разговоры о возможности переноса летних Олимпийских игр в Токио являются преждевременными, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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Он подчеркнул, что комитет рассматривает разные варианты развития событий из-за коронавируса. Однако до игр остается еще более четырех месяцев, поэтому на данном этапе нет необходимости принимать радикальные решения.

«Любые спекуляции на данный момент будут контрпродуктивными. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм», — сказал Бах в интервью, опубликованном в газете The New York Times 17 марта.

18 марта самая титулованная хоккеистка в истории Олимпийских игр Хейли Уикенхайзер обвинила МОК в безответственности из-за продвижения соревнований на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Она отметила, что участники летних игр не смогут проводить сборы и тренировки в нормальных условиях из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, из-за которой закрываются стадионы и различные площадки.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции организаторы отменяют спортивные соревнования по всему миру. В частности, меры коснулись чемпионата мира по ралли-кроссу и чемпионата мира по хоккею с мячом. Кроме того, на следующий год был перенесен чемпионат Европы по футболу.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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