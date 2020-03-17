УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года

Союз европейских футбольных ассоциаций перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые. Российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и Единая лига ВТБ приостановили матчи турниров до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом.