Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу, 13 марта, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.
Американский лидер подчеркнул, что данная мера позволит выделить экстренное финансирование штатам и органам местного самоуправления.
Ранее режим ЧС действовал на уровне отдельных штатов.
Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Соответствующее объявление американский лидер сделал в пятницу, 13 марта, на специально созванной в Белом доме пресс-конференции.
Американский лидер подчеркнул, что данная мера позволит выделить экстренное финансирование штатам и органам местного самоуправления.
Ранее режим ЧС действовал на уровне отдельных штатов.