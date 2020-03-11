В Москве в целях безопасности отменены массовые мероприятия

В Москве в целях безопасности в связи с коронавирусом отменены все массовые мероприятия. Собираться от пяти тысяч человек запрещено до 10 апреля. Всего в России зарегистрировали 20 случаев новой инфекции. В мэрии столицы решили в срочном порядке построить новый мобильный комплекс для заболевших при стационаре в Коммунарке. Он будет сделан из быстровозводимых конструкций.