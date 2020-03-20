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Олимпийский огонь доставили в Японию

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Самолет военно-воздушных сил самообороны Японии прибыл в на базу Мацусима из Греции с олимпийским факелом на борту. Об этом в пятницу, 20 марта, рассказал телеканал NHK.

В 9:30 утра (3:30 мск) спецборт доставил олимпийский огонь из Афин в префектуру Мияги на острове Хонсю. Сообщается, что мероприятия по прибытию факела состоятся после 11:00 часов по местному времени (5:00 мск), но доставлен он был раньше запланированного из-за ухудшения погодных условий. Встречать символ Олимпийский игр будет трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Ёсида, которые должны были получить огонь лично, но не смогли из-за установки особых карантинных мер в Греции.

На мероприятии планируется выступление летной команды ВВС Японии.

После этого огонь будет показан в трех префектурах страны — Мияги, Иватэ и Фукусима. Эстафета состоится 26 марта.

Церемония зажжения огня состоялась в Греции стадионе «Панатинаикос» 12 марта, а 19 марта была совершена его передача организаторам Игр-2020, которая прошла при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса.

Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, Паралимпийские игры — с 25 августа по 6 сентября. Предыдущие японские Олимпийские игры состоялись в 1964 году с 10 по 24 октября.

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