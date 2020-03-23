Прямой эфир
Сюжет:

Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

408 жителей Италии вылечились от коронавируса за последние сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Никаких свадеб и сплошные похороны: как Италия переживает карантин
Врачи и ритуальные конторы не справляются с наплывом пострадавших от эпидемии

Днем ранее выздоровели 952 человека. Общее число вылечившихся в стране достигло 7422 человек, передает Ansa.

Число инфицированных (включая выздоровевших и умерших) в стране составляет 63 927 человек.

За сутки умерли 602 человека, накануне — 651 человек. Таким образом, количество летальных исходов второй день подряд снижается. Это еще не победа, но уже свет в конце тоннеля, заявил советник по вопросам соцобеспечения провинции Ломбардия Джулио Галлера.

21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.

К 8 марта Италия вышла на первое место по смертности. Согласно статистике к началу месяца, в республике умирает каждый 20-й пациент. К 19 марта страна обогнала по числу погибших Китай.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, поэтому граждане продолжали вести привычный образ жизни.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава дипломатии ЕС поприветствовал помощь Италии от России
В Италии предрекли потери экономики в €100 млрд ежемесячно из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020