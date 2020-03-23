Итальянские власти заявили о снижении смертности от коронавируса

408 жителей Италии вылечились от коронавируса за последние сутки. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Днем ранее выздоровели 952 человека. Общее число вылечившихся в стране достигло 7422 человек, передает Ansa.

Число инфицированных (включая выздоровевших и умерших) в стране составляет 63 927 человек.

За сутки умерли 602 человека, накануне — 651 человек. Таким образом, количество летальных исходов второй день подряд снижается. Это еще не победа, но уже свет в конце тоннеля, заявил советник по вопросам соцобеспечения провинции Ломбардия Джулио Галлера.

21 марта в Италии умерли от коронавируса 793 человека. На сегодняшний день это рекорд смертности в стране.

К 8 марта Италия вышла на первое место по смертности. Согласно статистике к началу месяца, в республике умирает каждый 20-й пациент. К 19 марта страна обогнала по числу погибших Китай.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высокую смертность в Италии объяснили тем, что власти не смогли своевременно распознать эпидемию заболевания, поэтому граждане продолжали вести привычный образ жизни.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.