Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложили из-за коронавируса

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса, сообщается в понедельник, 23 марта, на сайте УЕФА.

Кроме того, перенесен финал женской Лиги чемпионов.

Изначально финалы турниров были запланированы на май.

«Решение о новых датах означенных матчей пока не принято.<...> Рабочая группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже», ― говорится в сообщении пресс-службы.

17 марта УЕФА перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы и чемпионат мира по хоккею. Паузу взяли в НБА, НХЛ, КХЛ. Отменен первый этап чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса 11 марта. Глава организации Тедрос Гебрейесус говорил о вероятности такого решения несколькими днями ранее и заявил, что это будет первая в истории пандемия, которую можно контролировать.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.