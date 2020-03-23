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В МОКе сообщили о решении отложить Олимпиаду в Токио

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Судя по тому, что известно Международному олимпийскому комитету (МОК), решение об отсрочке Олимпиады-2020 в Токио уже принято. Об этом заявил член МОКа Дик Паунд.

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«Судя по информации, имеющейся у МОКа, этот вопрос уже решен», — заявил он в интервью USA Today. По его словам, подробности пока не известны, но, насколько он знает, Игры не начнутся 24 июля.

Вероятно, Олимпиаду перенесут на 2021 год. Паунд заявил, что более точная информация появится в ближайшее время, и добавил, что последствия этого решения будут исполинскими.

Ранее 23 марта глава МОКа Томас Бах заявил, что решение о судьбе Игр в свете пандемии коронавируса будет принято в течение четырех недель. Днем ранее он опубликовал письмо спортсменам, где рассказал о важности анализа ситуации в сфере здравоохранения на фоне пандемии для предоставления окончательного ответа о проведении Олимпиады.

По официальной информации, Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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