Жиркоff: перенос Евро может оставить футбольную сборную без лидера

Сборная России уже квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы по футболу, но из-за переноса турнира на год туда может отправиться совершенно не та команда, которая завоевала путевку на континентальное первенство. В нынешнем составе есть кандидаты на завершение карьеры, а у некоторых футболистов, наоборот, появится шанс проявить себя.

Юрий Жирков

На протяжении 15 лет полузащитник «Зенита» закрывает в национальной команде всю левую бровку. При этом нельзя сказать, что с возрастом Жирков стал хуже. Он немного сменил роль на поле, но всё так же полезен — как клубу, так и сборной. Ни у кого не было сомнений, что он поехал бы на чемпионат Европы этим летом, но отправится ли спортсмен туда через год — большой вопрос. К Евро-2021 Жиркову исполнится уже 37 лет. И есть вероятность, что он может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона. Правда, слухи об этом ходят не первый год, а Юрий продолжает играть. Но его нынешний контракт с «Зенитом» завершится уже этим летом.

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— Всё зависит только от самого Жиркова и от того, насколько желание будет соответствовать его возможностям, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — Юрий — возрастной игрок, но есть много примеров опытных футболистов, которые продолжают играть в таком возрасте. И сам Жирков регулярно доказывает свой класс. При должном отношении к делу он спокойно может еще год выступать на высоком уровне и поехать на Евро-2021.

Александр Кокорин и Павел Мамаев

Некоторым футболистам отсрочка Евро может пойти на пользу. Например, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые вернулись на поле после заключения. Оба уже неплохо успели проявить себя в РПЛ. Но непонятно, насколько реально было доказать главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову свою состоятельность всего за 11 оставшихся туров. Тем более в национальной команде уже есть сложившийся костяк. Теперь у ребят имеется больше года, чтобы убедить не только тренерский штаб сборной, но и всю общественность в своей необходимости на Евро.

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— Александр уже себя очень здорово показывает, — заявил «Известиям» экс-тренер сборной России Сергей Балахнин, который работал с Кокориным и Мамаевым на Евро-2016. — Он в хорошей форме, постоянно играет и очень полезен «Сочи». Саша имел бы шансы поехать на чемпионат Европы, даже если бы турнир проходил этим летом. Более того, думаю, Станислав Черчесов мог бы позвать его уже на мартовский сбор национальной команды. Мамаев же пока играет маловато , и у тренерского штаба сборной немного возможностей полностью оценить его форму. Но думаю, ни у кого нет сомнений, что это два квалифицированных футболиста. И если они через год будут в хорошей форме, то никто от Кокорина и Мамаева в сборной не откажется.

Маринато Гильерме и конкуренты

А вот вратарский вопрос, кажется, через год будет еще острее. В конце 2019-го было несколько вбросов в СМИ насчет возможного возвращения в сборную ее бывшего капитана Игоря Акинфеева. Это выглядело странно на фоне того, что всю квалификацию к Евро практически безошибочно отыграл Маринато Гильерме. Тем не менее слухи породили множество дискуссий относительно конкуренции за роль первого номера. В спину Гиле дышат молодые Александр Максименко и Матвей Сафонов. Раньше у Маринато была определенная фора в виде удачного отбора на Евро, но за ближайшие полтора года это, скорее всего, сотрется. Конкуренция за место в воротах обострится еще сильнее.

С2 Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Мне кажется, у Гильерме не было какого-то явного преимущества в борьбе за роль первого номера, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — На каждый матч Черчесов просто выбирает сильнейшего голкипера в данный конкретный момент. Да, Гильерме провел почти всю квалификацию, но с той же Бельгией у него были ошибки. Вообще после ухода из сборной Игоря Акинфеева у всех вратарей с российским паспортом равные шансы на роль первого номера национальной команды.

Федор Чалов

Еще год назад форвард ЦСКА был лучшим бомбардиром РПЛ (15 мячей), забивал «Реалу» в Лиге чемпионов, а Черчесова доставали вопросами, почему молодого нападающего нет в основе сборной. Но этот сезон у Чалова выходит гораздо слабее. В 31 матче Федор забил шесть мячей и отдал столько же голевых передач во всех турнирах. Возможно, эти показатели не смотрелись бы скудно, если бы его ЦСКА удачно выступал в сезоне. Но у армейцев в активе пока пятое место в РПЛ, а также вылеты из Кубка России и Лиги Европы. Чалова уже давно не зовут в главную сборную, и шансов на поездку на Евро этим летом у него практически не было. Решение УЕФА дает 21-летнему нападающему надежду пробиться на свой первый крупный турнир на уровне сборных.

С3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Эти события, связанные с коронавирусом, — минус для всех, — заявил «Известиям» агент Шандор Варга, компания которого занимается делами Федора Чалова. — Очень плохо, что приходится останавливать чемпионаты и переносить международные турниры. Но, как говорится, когда есть кризис, есть и возможности. Все сейчас должны сделать для себя правильные выводы. Надеюсь, Чалов, как и каждый человек на земле, выйдет из этой ситуации, став лучше. Да, у Федора есть определенный кризис, но он молод и уверен, что вернется на свой уровень. А затем станет еще сильнее.

Алексей Миранчук

Чемпионат Европы — это всегда возможность показать товар лицом. Один из главных «активов» сборной России сейчас — хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. Он здорово показал себя на групповом этапе Лиги чемпионов, дважды забил «Ювентусу» и заставил говорить о себе западную прессу. Зимой мировые СМИ отправляли его в несколько итальянских топ-клубов, но в итоге он остался в Москве. «Локомотив» явно понимал, что летом за своего лидера сможет выручить больше, особенно если Алексей блеснет еще и на Евро. Но всё пошло не по плану. Вряд ли кто-то сейчас предложит за Миранчука больше, чем зимой. И это еще на фоне огромных финансовых потерь клубов из-за простоя в чемпионатах.

С4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Миранчука уже сейчас все прекрасно знают, и его потенциальный трансфер не так сильно зависит от отмены Евро, — отметил в беседе с «Известиями» знаменитый агент Дмитрий Селюк. — У него в контракте прописаны отступные, они не очень высокие. Мне кажется, до €7 млн. Такую сумму могут отдать за него многие команды. Но другой вопрос, что мало кто повторит зарплату, которую Миранчук получает в «Локомотиве». Особенно с учетом налогов в Европе. Алексей — хороший футболист, просто ему нужно найти правильную команду. Мое убеждение, что ему необходимо ехать только в чемпионат Испании, а Италия, Англия и так далее — это не его.

Чемпионат Европы по футболу будет проходить с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборной России предстоит сыграть против команд Бельгии, Дании и Финляндии.