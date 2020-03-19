«Чемпионат Европы и через год пройдет на высшем уровне»

В сборной России по футболу не скрывают разочарования в связи с переносом чемпионата Европы на год. Турнир, который должен был состояться этим летом, по решению УЕФА теперь пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го.

В то же время российские футболисты с пониманием относятся к жестким мерам.

— Отмена такого события, как чемпионат Европы, — это, конечно, грустно, — признался «Известиям» защитник сборной России и столичного «Локомотива» Владислав Игнатьев. — Но мы, и как профессионалы, и как обычные люди, должны просто принять этот факт, а также выполнять все распоряжения — для сохранения нашего здоровья. Это превыше всего. Уверен, что и в 2021 году Евро пройдет на самом высоком уровне, а мы сможем порадовать наших болельщиков.

Владислав Игнатьев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2015 года в победной товарищеской игре против Португалии (1:0). Всего в его активе пять матчей за национальную команду.

Россия уже обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Летом 2021 года подопечные Станислава Черчесова на групповом этапе сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании. Турнир отчасти станет домашним для нашей команды. Против бельгийцев и финнов Россия сыграет в Санкт-Петербурге. А заключительную встречу группового этапа мы проведем против датчан в Копенгагене.

Также были отменены и мартовские матчи национальной команды. Сборная должна была сыграть на выезде против Швеции и Молдавии. Однако границы обеих стран сейчас закрыты. Ближайшие контрольные матчи у подопечных Станислава Черчесова назначены на лето. 2 июня запланирована встреча с командой Польши в Варшаве, а 6-го — с Сербией в Москве. Пока о судьбе этих игр ничего не известно.

17 марта также состоялся исполком Российского футбольного союза (РФС). По его итогам было принято решение о приостановке чемпионата страны до 10 апреля. На данный момент в РПЛ сыграно 22 тура — лидерство удерживает петербургский «Зенит», он идет на первом месте с отрывом в девять очков. На паузу ушли и другие, менее статусные лиги отечественного футбола.