«Будущее футбола зависит от равных условий для команд»

Руководство чемпионата Испании по футболу пока не рассматривает возможность переноса игр из-за распространения коронавируса. При этом создана специальная комиссия для постоянного мониторинга ситуации. Об этом в интервью «Известиям» рассказал официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо. Он также оценил двухлетнее исключение «Манчестер Сити» из Еврокубков и игру Федора Смолова в «Сельте».

— Какова позиция Ла Лиги по поводу исключения «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона за нарушения правил финансового фейр-плей? Может ли что-то подобное случиться с испанским клубом?

— Позиция Ла Лиги по отношению к «государственным» клубам определена с того момента, как появился этот термин (речь также идет про ПСЖ, чей владелец — катарский бизнесмен Нассер Ганим аль-Хелаифи, «Сити» владеет арабский шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян. — «Известия»). Эти команды представляют опасность, которой футбол никогда раньше не видел. Они действуют вне правил и во многом из-за их действий сильно увеличиваются цены на игроков. Мы рады, что УЕФА наконец-то продемонстрировал свою готовность бороться против этой практики — будущее футбола зависит от команд, соревнующихся на равных условиях.

Что касается второй части вашего вопроса, то клубы Ла Лиги строго соблюдают правила финансового фейр-плей УЕФА, но наш экономический контроль согласовывает лимиты расходов перед каждым трансферным окном и обеспечивает устойчивые финансовые модели. Наши клубы проходят глобальную проверку на финансовую прозрачность.

Серехидо_1 Игрок «Манчестер Сити» Серхио Агуэро празднует забитый гол в ворота «Шеффилд Уэнсдей» Фото: Action Images via Reuters/Lee Smith

— При этом испанские СМИ уже давно говорят о финансовых проблемах «Малаги». Как вы можете прокомментировать это?

— Система финансового контроля, внедренная Ла Лигой, — эталонная в европейском футболе. И результаты, полученные за последние четыре сезона с момента ее введения, подтверждают этот статус. Система позволяет выявлять проблемы в финансах клуба на ранней стадии и прогнозировать будущие результаты. Так мы контролируем положение всех клубов, и «Малага» не исключение. На данный момент она должна увеличить доход примерно на €2 млн, чтобы добиться стабильности. Мы уверены, что они достигнут этой цели.

— Ла Лига определила предел зарплат для своих клубов после зимнего межсезонья. Например, мы наблюдаем сокращение доходов футболистов в богатой «Барселоне». Это немного странно, не находите?

— Мы не навязываем ограничения по выплате зарплат. В рамках системы контроля мы проверяем финансы клуба и взаимно согласовываем лимит расходов на состав, который применяется к предстоящему трансферному окну.

Сумма может быть потрачена на трансферы игроков, высший тренерский состав или зарплаты — это уже прерогатива клубов. Любое решение о снижении заработной платы принимается им. Лимит затрат на состав команды оказался очень эффективным инструментом, разработанным для того, чтобы клубы не жили не по средствам, что может привести к серьезным финансовым проблемам.

— В продолжение темы зимних трансферов — Федор Смолов присоединился к «Сельте». Как оцениваете этот переход и расширение географии Ла Лиги?

— Я рад, что Смолов присоединился к «Сельте» и начал свою карьеру в Ла Лиге с гола в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». На мой взгляд, у него есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге и принести много пользы такому клубу, как «Сельта». Думаю, их сотрудничество окажется взаимовыгодным.

В целом в Испании исторически сильно выступают российские игроки и сейчас эту традицию продолжают Денис Черышев и Федор Смолов. Например, я хорошо помню, как Дмитрий Радченко, который играл за «Рисинг», с новым тренером «Барселоны» Кике Сетьеном обыгрывал «Барселону» Йохана Кройффа со счетом 5:0 (11 февраля 1995 года. — «Известия»). Также выступления Игоря Ледяхова, Дмитрия Кузнецова, Дмитрия Хохлова и многих других.

Серехидо_2 Игрок «Сельты» Федор Смолов (в центре) в матче чемпионата Испании между «Реал Мадридом» и «Сельтой» Фото: TASS/Zuma/AFP7

— В середине прошлого года мы обсуждали с вами угрозы изменения формата Лиги чемпионов (предполагалось, что каждый год в ЛЧ смогут входить только восемь новых команд), что превратило бы ее практически в закрытый турнир. Как сейчас развивается ситуация?

— Такие структуры, как УЕФА, должны руководить футболом, но, похоже, что они хотят стать организаторами огромных клубных турниров, которые напрямую конкурируют с национальными лигами. Это создает большой дисбаланс между топ-командами и остальными, что представляет угрозу для футбольной экосистемы.

— Вы говорили, что если УЕФА согласится на реформы главы Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли, то Россия может быть почти полностью исключена из Лиги чемпионов. Тогда нашлось много критиков ваших слов…

— Посмотрите на неудачные выступления российских команд в еврокубках нынешнего сезона. Если бы это случилось при реформе Аньелли, то ваши клубы действительно бы не участвовали в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В закрытой европейской Суперлиге только элитные команды получат гарантию ежегодного участия, и очень немногие будут квалифицироваться на основании выступлений в национальных чемпионатах. Это стоит понимать всем лигам, которые не входят в топ-5.

— Последние два года Ла Лига пытается провести матч в США, но что-то постоянно мешает этой инициативе. Что именно? Есть ли планы провести одну из игр чемпионата в России?

— В последние годы интерес к испанскому футболу за рубежом растет в геометрической прогрессии, и Ла Лига работает над продвижением турнира по всему миру. Шесть лет назад мы поняли, что, если хотим быть более конкурентоспособными, нам нужно сделать шаг вперед, стать глобальным игроком. Ла Лига сейчас генерирует 1,37% ВВП Испании. Это много, и это означает, что у нас есть все необходимые инструменты, чтобы выйти за пределы государства.

Что касается матчей за рубежом, это правда, что мы пытались договориться об игре в США и будем продолжать это делать. Например, NBA уже давно и успешно проводит как выставочные, так и официальные матчи за рубежом. Это шаг, который мы должны сделать, потому что мы поддерживаем наших фанатов, где бы они ни жили. Идея игры за границей — еще один шаг к глобализации. Пока рано говорить о матчах в России, нам нужно дождаться тестирования этого формата в США.

Серехидо_3 Глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли Фото: Global Look Press/Fabio Ferrari/Lapresse

— Вы сказали, что Ла Лига генерирует 1,37% ВВП Испании. Сколько это в денежном эквиваленте?

— Общий оборот индустрии профессионального футбола в Испании в 2016/17 году составил более €15,69 млрд. Это означает, что каждый €1, который получает Ла Лига, «создает» дополнительные €4,20 в других областях экономики . Мы также вносим свой вклад в общую занятость, поскольку в отрасли создано 185 тыс. рабочих мест. Это около 1% занятых работников в Испании. Мы также должны учитывать мультипликативный эффект в других отраслях, таких как общественное питание, размещение рекламы, гостинично-ресторанный бизнес и внутренний туризм — в размере почти €4 млрд.

Также игры Ла Лиги смотрят в барах, которые создали около 20 тыс. рабочих мест со средним чеком около €13 на клиента. Футбольные фанаты с удовольствием следят за матчами по телевизору через платную подписку. 58% из 6,6 млн подписчиков включили футбол в телевизионные пакеты, и 41% не стали бы платить, если бы не транслировали футбол.

— Есть ли у Ла Лиги план на случай дальнейшего распространения коронавируса?

— На данный момент мы не рассматривали возможность переноса игр, но создали специальную комиссию по коронавирусу для постоянного мониторинга ситуации. Мы находимся в постоянном контакте с государственными и спортивными учреждениями, в частности с министерством здравоохранения. План возможных изменений в расписании игр уже отправлен в УЕФА, поэтому его легко согласовать.

— Ла Лига преодолела порог в 100 млн подписчиков в социальных сетях. Расскажите о вашей стратегии продвижения.

— Цифровая стратегия чемпионата — ключевой инструмент в процессе роста и глобализации чемпионата в целом и клубов в частности. В настоящее время Ла Лига имеет 22 активных аккаунта на 12 различных платформах, включая «Одноклассники» и «ВКонтакте». В каждой из русскоязычных соцсетей у нас более 1 млн подписчиков.

Мы стали первой лигой в мире, которая достигла 5 млн подписчиков на YouTube. В целом, как вы упомянули, у нас более 100 млн подписчиков с приблизительным темпом роста около 50 тыс. в день.

У Ла Лиги есть «глобальная» стратегия для социальных сетей, то есть она выпускает контент в соответствии с характеристиками каждой страны. Мы публикуем материалы на 15 разных языках, включая русский.