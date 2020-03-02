Миссия «Ак Барс»: Россия соберет всю коллекцию еврокубковых финалов
Казань станет третьим российским городом, который примет решающий матч еврокубкового футбольного турнира. Исполнительный комитет УЕФА одобрил заявку столицы Татарстана на проведение Суперкубка Европы в 2023 году. Ранее финальные встречи подобного уровня получали лишь Москва и Санкт-Петербург. Решение было принято в сложный момент, когда российскому спорту грозят серьезные санкции от WADA, это говорит о высоком уровне доверия к нам со стороны международных федераций, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Вопрос статуса
Суперкубок УЕФА — это один матч, в котором сходятся действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Турнир был основан еще в 1972 году. С 1998 по 2012 год Кубок неизменно разыгрывали на стадионе «Луи II» в Монако. Однако с 2013 года УЕФА принял решение расширить географию. С тех пор встречи за Суперкубок проводились в Чехии, Уэльсе, Грузии, Норвегии, Македонии, Эстонии и Турции. В 2020 году статусный матч пройдет в Португалии. В 2021 году Суперкубок запланировано провести в Северной Ирландии, следующий — в Финляндии. В 2023 году наконец дело дойдет и до России.
Эти матчи всегда получаются очень яркими по вывеске. За последние несколько лет победителями турнира становились такие гранды, как «Ливерпуль», «Реал», «Барселона» и «Бавария». Дважды за этот трофей боролись российские клубы. В 2005 году ЦСКА сражался за титул с «Ливерпулем» и уступил в дополнительное время (1:3). А в 2008-м «Зенит» сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) и взял трофей. Традиционно матчи за Суперкубок открывают сезон в европейском футболе.
— Главная причина того, что России продолжают давать статусные футбольные события, — это, конечно, отголоски чемпионата мира – 2018, — отметил в беседе с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Мне часто приходилось общаться с коллегами со всего мира, и они взахлеб рассказывают о том, как им понравилось на нашем мундиале. Да и помимо ЧМ-2018 Россия проводила множество спортивных мероприятий, которые не вызывали нареканий с точки зрения организации, безопасности и других аспектов. Приятно, что УЕФА доверил Казани проведение этого статусного турнира.
Власти Татарстана на протяжении последних лет неоднократно заявляли о желании провести Суперкубок на «Ак Барс Арене». В июле прошлого года исполком Российского футбольного союза поддержал заявку Казани. Позже он отправил в УЕФА все необходимые документы. В октябре 2019 года Казань официально стала претендентом на проведение Суперкубка.
Россия будет принимать финалы еврокубков четвертый раз в истории. Ранее этой чести удостаивались лишь московские «Лужники» и питерская «Газпром Арена». В 1999 году в столице проводили финал Кубка УЕФА (нынешнее название — Лига Европы), в котором итальянская «Парма» одержала победу над французским «Марселем» (3:0). А в 2008-м там же в финале Лиги чемпионов играли английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «МЮ» (6:5). Осенью 2019 года УЕФА официально объявил о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге.
Запретам — нет
Получение Казанью права провести Суперкубок Европы особенно важно в связи с тем, что в последние годы, в разгар допинговых скандалов вокруг нашего спорта, России редко отдают крупные международные старты. Еще в 2017 году Тюмень, выбранную для проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, лишили этого права. Турнир перенесли в словенскую Поклюку.
Но часть соревнований удалось удержать. Например, февральский чемпионат мира по санному спорту прошел, как и предполагалось изначально, в Сочи. Более того, некоторые турниры Россия получила совсем недавно. В октябре ФИФА доверила Москве организацию чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
Это было особенно важно на фоне того, что в сентябре Россию начали обвинять в подмене базы данных Московской антидопинговой лаборатории. 9 декабря исполком WADA принял решение вновь лишить РУСАДА соответствия, а также на четыре года запретил отечественным спортсменам выступать на международных соревнованиях с использованием своей национальной символики. Кроме того, международным федерациям хотят запретить проведение крупных турниров на территории РФ, а также рекомендуют перенести мероприятия, которые уже доверены нашей стране.
Это решение WADA было ожидаемым, но не помешало Международной федерации плавания (FINA) за два дня до этого доверить Казани проведение чемпионата Европы 2021 года по плаванию и чемпионата Европы – 2023 по водным видам спорта. Пока санкции не вступили в силу, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне еще не начал рассмотрение апелляции РУСАДА. Но всё равно показательно, что в этих условиях УЕФА решил отдать Суперкубок Казани.
— Передача Казани права проведения Суперкубка Европы говорит о том, что нашей стране доверяют в международных федерациях, — поделился с «Известиями» экс-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. — И далеко не все континентальные и всемирные организации поддаются той вакханалии, которую сейчас устраивает WADA. А УЕФА их не только не переносит, но еще и дает нам новые, пусть Суперкубок — это всего лишь один матч. Понятно, что сейчас вообще рано реагировать на подобные требования WADA, так как еще рассматривается апелляция РУСАДА. Но даже в случае подтверждения санкций я не уверен, что все международные и европейские федерации так просто возьмут под козырек и начнут отбирать у России крупные старты.