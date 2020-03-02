Миссия «Ак Барс»: Россия соберет всю коллекцию еврокубковых финалов

Казань станет третьим российским городом, который примет решающий матч еврокубкового футбольного турнира. Исполнительный комитет УЕФА одобрил заявку столицы Татарстана на проведение Суперкубка Европы в 2023 году. Ранее финальные встречи подобного уровня получали лишь Москва и Санкт-Петербург. Решение было принято в сложный момент, когда российскому спорту грозят серьезные санкции от WADA, это говорит о высоком уровне доверия к нам со стороны международных федераций, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Вопрос статуса

Суперкубок УЕФА — это один матч, в котором сходятся действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Турнир был основан еще в 1972 году. С 1998 по 2012 год Кубок неизменно разыгрывали на стадионе «Луи II» в Монако. Однако с 2013 года УЕФА принял решение расширить географию. С тех пор встречи за Суперкубок проводились в Чехии, Уэльсе, Грузии, Норвегии, Македонии, Эстонии и Турции. В 2020 году статусный матч пройдет в Португалии. В 2021 году Суперкубок запланировано провести в Северной Ирландии, следующий — в Финляндии. В 2023 году наконец дело дойдет и до России.

Эти матчи всегда получаются очень яркими по вывеске. За последние несколько лет победителями турнира становились такие гранды, как «Ливерпуль», «Реал», «Барселона» и «Бавария». Дважды за этот трофей боролись российские клубы. В 2005 году ЦСКА сражался за титул с «Ливерпулем» и уступил в дополнительное время (1:3). А в 2008-м «Зенит» сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) и взял трофей. Традиционно матчи за Суперкубок открывают сезон в европейском футболе.

Миссия Ак Барс Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Главная причина того, что России продолжают давать статусные футбольные события, — это, конечно, отголоски чемпионата мира – 2018, — отметил в беседе с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Мне часто приходилось общаться с коллегами со всего мира, и они взахлеб рассказывают о том, как им понравилось на нашем мундиале. Да и помимо ЧМ-2018 Россия проводила множество спортивных мероприятий, которые не вызывали нареканий с точки зрения организации, безопасности и других аспектов. Приятно, что УЕФА доверил Казани проведение этого статусного турнира.

Власти Татарстана на протяжении последних лет неоднократно заявляли о желании провести Суперкубок на «Ак Барс Арене». В июле прошлого года исполком Российского футбольного союза поддержал заявку Казани. Позже он отправил в УЕФА все необходимые документы. В октябре 2019 года Казань официально стала претендентом на проведение Суперкубка.

Россия будет принимать финалы еврокубков четвертый раз в истории. Ранее этой чести удостаивались лишь московские «Лужники» и питерская «Газпром Арена». В 1999 году в столице проводили финал Кубка УЕФА (нынешнее название — Лига Европы), в котором итальянская «Парма» одержала победу над французским «Марселем» (3:0). А в 2008-м там же в финале Лиги чемпионов играли английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «МЮ» (6:5). Осенью 2019 года УЕФА официально объявил о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге.

Запретам — нет

Получение Казанью права провести Суперкубок Европы особенно важно в связи с тем, что в последние годы, в разгар допинговых скандалов вокруг нашего спорта, России редко отдают крупные международные старты. Еще в 2017 году Тюмень, выбранную для проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, лишили этого права. Турнир перенесли в словенскую Поклюку.

Но часть соревнований удалось удержать. Например, февральский чемпионат мира по санному спорту прошел, как и предполагалось изначально, в Сочи. Более того, некоторые турниры Россия получила совсем недавно. В октябре ФИФА доверила Москве организацию чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.

Это было особенно важно на фоне того, что в сентябре Россию начали обвинять в подмене базы данных Московской антидопинговой лаборатории. 9 декабря исполком WADA принял решение вновь лишить РУСАДА соответствия, а также на четыре года запретил отечественным спортсменам выступать на международных соревнованиях с использованием своей национальной символики. Кроме того, международным федерациям хотят запретить проведение крупных турниров на территории РФ, а также рекомендуют перенести мероприятия, которые уже доверены нашей стране.

Миссия Ак Барс Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski

Это решение WADA было ожидаемым, но не помешало Международной федерации плавания (FINA) за два дня до этого доверить Казани проведение чемпионата Европы 2021 года по плаванию и чемпионата Европы – 2023 по водным видам спорта. Пока санкции не вступили в силу, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне еще не начал рассмотрение апелляции РУСАДА. Но всё равно показательно, что в этих условиях УЕФА решил отдать Суперкубок Казани.

— Передача Казани права проведения Суперкубка Европы говорит о том, что нашей стране доверяют в международных федерациях, — поделился с «Известиями» экс-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. — И далеко не все континентальные и всемирные организации поддаются той вакханалии, которую сейчас устраивает WADA. А УЕФА их не только не переносит, но еще и дает нам новые, пусть Суперкубок — это всего лишь один матч. Понятно, что сейчас вообще рано реагировать на подобные требования WADA, так как еще рассматривается апелляция РУСАДА. Но даже в случае подтверждения санкций я не уверен, что все международные и европейские федерации так просто возьмут под козырек и начнут отбирать у России крупные старты.