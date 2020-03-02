Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Миссия «Ак Барс»: Россия соберет всю коллекцию еврокубковых финалов

УЕФА доверил Казани проведение Суперкубка-2023
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Миссия «Ак Барс»: Россия соберет всю коллекцию еврокубковых финалов
2020-03-02 18:44:26">
2020-03-02 18:44:26
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казань станет третьим российским городом, который примет решающий матч еврокубкового футбольного турнира. Исполнительный комитет УЕФА одобрил заявку столицы Татарстана на проведение Суперкубка Европы в 2023 году. Ранее финальные встречи подобного уровня получали лишь Москва и Санкт-Петербург. Решение было принято в сложный момент, когда российскому спорту грозят серьезные санкции от WADA, это говорит о высоком уровне доверия к нам со стороны международных федераций, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Вопрос статуса

Заработали: чемпионат мира помог чемпионату России
Российский футбольный рынок вышел на шестое место в Европе

Суперкубок УЕФА — это один матч, в котором сходятся действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Турнир был основан еще в 1972 году. С 1998 по 2012 год Кубок неизменно разыгрывали на стадионе «Луи II» в Монако. Однако с 2013 года УЕФА принял решение расширить географию. С тех пор встречи за Суперкубок проводились в Чехии, Уэльсе, Грузии, Норвегии, Македонии, Эстонии и Турции. В 2020 году статусный матч пройдет в Португалии. В 2021 году Суперкубок запланировано провести в Северной Ирландии, следующий — в Финляндии. В 2023 году наконец дело дойдет и до России.

Эти матчи всегда получаются очень яркими по вывеске. За последние несколько лет победителями турнира становились такие гранды, как «Ливерпуль», «Реал», «Барселона» и «Бавария». Дважды за этот трофей боролись российские клубы. В 2005 году ЦСКА сражался за титул с «Ливерпулем» и уступил в дополнительное время (1:3). А в 2008-м «Зенит» сенсационно обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:1) и взял трофей. Традиционно матчи за Суперкубок открывают сезон в европейском футболе.

Миссия Ак Барс
Казань арена
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Главная причина того, что России продолжают давать статусные футбольные события, — это, конечно, отголоски чемпионата мира – 2018, — отметил в беседе с «Известиями» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — Мне часто приходилось общаться с коллегами со всего мира, и они взахлеб рассказывают о том, как им понравилось на нашем мундиале. Да и помимо ЧМ-2018 Россия проводила множество спортивных мероприятий, которые не вызывали нареканий с точки зрения организации, безопасности и других аспектов. Приятно, что УЕФА доверил Казани проведение этого статусного турнира.

Кто с мячом к нам придет: как зарабатывают на европейском футболе
Популярная игра остается самым коммерчески успешным спортивным мероприятием в мире

Власти Татарстана на протяжении последних лет неоднократно заявляли о желании провести Суперкубок на «Ак Барс Арене». В июле прошлого года исполком Российского футбольного союза поддержал заявку Казани. Позже он отправил в УЕФА все необходимые документы. В октябре 2019 года Казань официально стала претендентом на проведение Суперкубка.

Россия будет принимать финалы еврокубков четвертый раз в истории. Ранее этой чести удостаивались лишь московские «Лужники» и питерская «Газпром Арена». В 1999 году в столице проводили финал Кубка УЕФА (нынешнее название — Лига Европы), в котором итальянская «Парма» одержала победу над французским «Марселем» (3:0). А в 2008-м там же в финале Лиги чемпионов играли английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «МЮ» (6:5). Осенью 2019 года УЕФА официально объявил о том, что финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге.

Запретам — нет

Не сгореть в WADA: каковы шансы российского спорта избежать беспрецедентных санкций
Чиновники рассчитывают, что исполком Всемирного антидопингового агентства смягчит позицию

Получение Казанью права провести Суперкубок Европы особенно важно в связи с тем, что в последние годы, в разгар допинговых скандалов вокруг нашего спорта, России редко отдают крупные международные старты. Еще в 2017 году Тюмень, выбранную для проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года, лишили этого права. Турнир перенесли в словенскую Поклюку.

Но часть соревнований удалось удержать. Например, февральский чемпионат мира по санному спорту прошел, как и предполагалось изначально, в Сочи. Более того, некоторые турниры Россия получила совсем недавно. В октябре ФИФА доверила Москве организацию чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.

Это было особенно важно на фоне того, что в сентябре Россию начали обвинять в подмене базы данных Московской антидопинговой лаборатории. 9 декабря исполком WADA принял решение вновь лишить РУСАДА соответствия, а также на четыре года запретил отечественным спортсменам выступать на международных соревнованиях с использованием своей национальной символики. Кроме того, международным федерациям хотят запретить проведение крупных турниров на территории РФ, а также рекомендуют перенести мероприятия, которые уже доверены нашей стране.

Миссия Ак Барс
WADA
Фото: REUTERS/Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski
«Стадион должен быть загружен»
Владимир Путин поручил обеспечить эффективное использование инфраструктуры чемпионата мира по футболу

Это решение WADA было ожидаемым, но не помешало Международной федерации плавания (FINA) за два дня до этого доверить Казани проведение чемпионата Европы 2021 года по плаванию и чемпионата Европы – 2023 по водным видам спорта. Пока санкции не вступили в силу, так как Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне еще не начал рассмотрение апелляции РУСАДА. Но всё равно показательно, что в этих условиях УЕФА решил отдать Суперкубок Казани.

— Передача Казани права проведения Суперкубка Европы говорит о том, что нашей стране доверяют в международных федерациях, — поделился с «Известиями» экс-президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. — И далеко не все континентальные и всемирные организации поддаются той вакханалии, которую сейчас устраивает WADA. А УЕФА их не только не переносит, но еще и дает нам новые, пусть Суперкубок — это всего лишь один матч. Понятно, что сейчас вообще рано реагировать на подобные требования WADA, так как еще рассматривается апелляция РУСАДА. Но даже в случае подтверждения санкций я не уверен, что все международные и европейские федерации так просто возьмут под козырек и начнут отбирать у России крупные старты.

Справка «Известий»

«Ак Барс Арена», где пройдет Суперкубок, представляет собой универсальный футбольный стадион на 45 тыс. мест. Он построен в 2013 году. «Ак Барс Арена» стала площадкой проведения масштабных и зрелищных церемоний открытия и закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года. Затем в 2015 году стадион переделали под настоящий бассейн, где прошел чемпионат мира по водным видам спорта. Это единственная в мире футбольная арена, на которой установлено 12 мировых рекордов по плаванию.

В 2017 году Казань стала одним из четырех российских городов, который принимал Кубок конфедераций. На «Ак Барс Арене» прошло четыре матча, которые в совокупности посетило более 150 тыс. болельщиков. В 2018 году стадион принял матчи чемпионата мира. Там прошли четыре игры группового этапа, а также по одной встрече 1/8 и 1/4 финала. А летом 2019 года на арене состоялись церемонии открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хлебного и зрелищ: Минфин поддержал возвращение пива на стадионы
Ведомство подготовило положительный отзыв на законопроект
Собирают стадионы: как футбол влияет на девелоперский бизнес
Станет ли «ВТБ Арена» новым «Открытием» сезона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020