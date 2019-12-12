Последний шанс «горожан»: останется ли «Краснодар» в еврокубках

Лишь один российский клуб сохранил шансы на еврокубковую весну. Самым стойким оказался «Краснодар», но, чтобы продолжить свою кампанию в Лиге Европы, «горожанам» необходимо побеждать на выезде испанский «Хетафе». В свою очередь ЦСКА, уже лишившийся шансов на выход из группы, попрощается с еврокубками гостевым матчем против другой команды с Пиренейского полуострова — барселонского «Эспаньола».

«Хетафе»–«Краснодар»

Подопечные Мурада Мусаева неудачно начали групповой этап Лиги Европы. В первом туре «быков» разгромил на выезде швейцарский «Базель» (0:5), а затем они потерпели домашнее поражение от «Хетафе» (1:2). Однако «горожане» сумели выправить критическое положение дел благодаря трём победам подряд. Но, чтобы выйти в плей-офф, эту серию необходимо продолжить. Сейчас в активе «Базеля» десять очков, у «Краснодара» и «Хетафе» — по девять. С учётом поражения в первой игре от испанцев, только победа позволит российской команде пройти дальше.

— В этом сезоне вообще непонятно, чего ждать от «Краснодара», в том числе и на международной арене, — отметил в беседе с «Известиями» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — Если раньше можно было хоть как-то прогнозировать их выступления, то сейчас это невозможно. У команды нет стабильности. Они могут выдать суперматч, а в следующей игре просто провалиться. С учетом того что только один исход выведет «быков» в плей-офф Лиги Европы, делать какие-то прогнозы крайне сложно.

Матч с «Хетафе» будет серьезной проверкой для «Краснодара». «Синие» набрали невероятную форму после ужасного старта сезона. В Ла Лиге у них лишь одно поражение в восьми последних матчах. Удачная серия позволила «Хетафе» подняться на пятое место в чемпионате Испании. Решение задачи «Краснодара» усложняют и кадровые потери в составе российского коллектива. Из-за травмы матч пропустит хавбек Мануэл Фернандеш, а форвард Ари отбывает дисквалификацию за удаление в прошлом матче с «Базелем».

— Думаю, у «Краснодара» хватает резерва для замены отсутствующих, — заявил «Известия» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — У «горожан» достаточно высококвалифицированных футболистов. Думаю, в случае с Фернандешем сделать это будет проще, а с Ари, конечно, посложнее. Он был очень полезен команде в последнее время и помогал добиваться нужных результатов. Но у «Краснодара» в линии атаки есть также Иван Игнатьев и Маркус Берг, которые должны достойно заменить форварда. Надеюсь, что хотя бы этот клуб нас не подведет на еврокубковой арене.

Однако существует риск того, что российский футбол может вообще остаться без евровесны. В последний раз такое было 18 лет назад. Но есть и более позитивные исторические отсылки. В сезоне 2004/2005 лишь одна отечественная команда выходила в плей-офф еврокубков. Но именно в том розыгрыше столичный ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (тогдашний аналог Лиги Европы) и стал первым российским клубом-триумфатором на международной арене. Для «Краснодара» же лучший результат в Лиге Европы — два попадания в 1/8 финала. Впервые это случилось в сезоне-2016/2017, а во второй раз — в прошлом розыгрыше.

— Шанс есть всегда, и нынешнее положение не критическое — всё зависит от самого «Краснодара», — сказал «Известиям» бывший хавбек «горожан» Максим Деменко. — Понятно, что ситуация не самая простая, но сейчас любой клуб способен преподнести сюрприз. Для «Краснодара» это заключительный матч в году, и у меня нет никаких сомнений, что все ребята соберутся, выложатся по максимуму и постараются добиться нужного результата. Надеюсь, хотя бы одна команда в этой еврокубковой кампании нас порадует.

«Эспаньол»–ЦСКА

А вот армейцам уже точно ничего не поможет. Для ЦСКА нынешняя кампания обернулась настоящим крахом. В пяти прошедших матчах Лиги Европы красно-синие набрали лишь одно очко. За весь групповой этап они забили лишь два мяча. Москвичам теперь никак не подняться выше последней строчки, поэтому матч с «Эспаньолом» — это, по сути, простая формальность. Тем не менее ЦСКА нужно побеждать хотя бы для улучшения ситуации в таблице коэффициентов УЕФА.

— Конечно, мы хотим выиграть, — заявил «Известия» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — У нас осталась всего одна игра, мы еще ни разу не победили в этой Лиге Европы. Должны взять верх над «Эспаньолом для наших болельщиков. Нам нет никаких оправданий. Мы плохо выступили в ЛЕ и должны принять это с полной ответственностью. Нам следует собраться и продолжать работать, чтобы завоевать три очка. Поэтому даже победа в последнем туре важна для нас.

«Эспаньол» в этом сезоне показывает весьма странные результаты. Команда идет на последнем месте в чемпионате Испании и при этом возглавляет свою группу в Лиге Европы. А самое парадоксальное, что за пять матчей в еврокубках испанцы набрали больше очков, чем за 16 туров в чемпионате Испании, — 11 против 9.