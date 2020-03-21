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Чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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Фото: TASS/Matt Zambonin
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Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Швейцарии, отменен на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает пресс-служба совета Международной федерации хоккея (IIHF).

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«Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года отменен, что было подтверждено сегодня советом IIHF. Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса (COVID-19)», ― цитирует сообщение ТАСС.

Президент IIHF Рене Фазель отметил, что коронавирус ― глобальная проблема, которая требует больших усилий со стороны госорганов. По его словам, сейчас нужно сделать всё возможное, чтобы поддержать эту борьбу.

«Мы должны оставить спорт на втором плане и поддержать государственные органы и международную хоккейную семью», ― заключил он.

Ранее 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Континентальное первенство перенесли впервые.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 21 марта, в мире заболело более 286 тыс. человек, вылечились более 93 тыс. пациентов, умерли 11 889 человек.

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