«Ак Барс» предложил КХЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса

ХК «Ак Барс» обратился к руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с просьбой отменить игры плей-офф и завершить сезон из-за коронавируса. Соответствующий релиз в среду, 18 марта, был размещен на сайте хоккейного клуба.

«Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей», — говорится в заявлении казанской команды.

Кроме того, иностранные хоккеисты и тренеры уже обратились с просьбой вернуться к своим родным и близким в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и руководство «Ак Барса» не может им отказать.

В клубе отмечают, что из-за усеченного розыгрыша плей-офф, где уже не будет «Барыса» и «Йокерита», а болельщики не смогут присутствовать на играх, — спортивная составляющая такого турнира пропадет.

В итоге «Ак Барс» рекомендовал руководству КХЛ завершить текущий сезон досрочно и без определения победителя.

«Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов», — говорится в заключительной части обращения.

16 марта КХЛ приостановила на неделю розыгрыш плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. За это время лига планирует согласовать с государственными органами новый формат проведения второго этапа розыгрыша Кубка Гагарина с участием шести команд.

Вспышка COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Роспотребнадзора, к 18 марта коронавирус диагностирован у свыше 197 тыс. людей в мире, в том числе более 81 тыс. — в Китае. В России подтверждено 114 случаев заболевания.