Прямой эфир
Сюжет:

«Ак Барс» предложил КХЛ досрочно завершить сезон из-за коронавируса

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ХК «Ак Барс» обратился к руководству Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с просьбой отменить игры плей-офф и завершить сезон из-за коронавируса. Соответствующий релиз в среду, 18 марта, был размещен на сайте хоккейного клуба.

«Попросил жену купить гречку — она пока смеется»
Защитник ЦСКА Богдан Киселевич — о бытовых сложностях из-за коронавируса и приостановке плей-офф КХЛ

«Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. В настоящий момент чрезвычайные меры по нераспространению вируса, принимаемые правительством России, исключают возможность полноценного тренировочного процесса для команды, поскольку его продолжение подвергает большому риску заражения игроков, персонал и их семей», — говорится в заявлении казанской команды.

Кроме того, иностранные хоккеисты и тренеры уже обратились с просьбой вернуться к своим родным и близким в Белоруссию, Латвию, Канаду, Швецию и Финляндию, и руководство «Ак Барса» не может им отказать.

В клубе отмечают, что из-за усеченного розыгрыша плей-офф, где уже не будет «Барыса» и «Йокерита», а болельщики не смогут присутствовать на играх, — спортивная составляющая такого турнира пропадет.

В итоге «Ак Барс» рекомендовал руководству КХЛ завершить текущий сезон досрочно и без определения победителя.

«Мы считаем, что такое решение будет самым разумным и правильным, сохранит наше общее реноме хоккейной семьи, которая заботится о безопасности своих членов», — говорится в заключительной части обращения.

16 марта КХЛ приостановила на неделю розыгрыш плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. За это время лига планирует согласовать с государственными органами новый формат проведения второго этапа розыгрыша Кубка Гагарина с участием шести команд.

Вспышка COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Роспотребнадзора, к 18 марта коронавирус диагностирован у свыше 197 тыс. людей в мире, в том числе более 81 тыс. — в Китае. В России подтверждено 114 случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о желании клубов продолжить плей-офф КХЛ
«Спартак» победил «Динамо» в четвертом матче Кубка Гагарина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020