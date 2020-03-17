КХЛ приостановила текущий сезон из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила на неделю розыгрыш плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба лиги.

Отмечается, что за неделю КХЛ планирует согласовать с государственными органами новый формат проведения второго этапа розыгрыша Кубка Гагарина с участием шести команд.

Дата начала, сроки проведения и подробный формат позже опубликуют на сайте КХЛ.

В понедельник Министерство спорта России отменило все международные соревнования. Ранее с участия в плей-офф КХЛ снялись казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит». Последний должен был играть в четвертьфинале Кубка Гагарина с петербургским СКА. Теперь после отказа «шутов» армейцы могут автоматически пройти в финал Западной конференции.

Впервые вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в 146 странах, заболели более 181 тыс. человек, скончались 7130. ВОЗ объявила заболевание всемирной пандемией.