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КХЛ приостановила текущий сезон из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила на неделю розыгрыш плей-офф из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила 16 марта пресс-служба лиги.

Кроме «шутов»: «Йокерит» снялся с Кубка Гагарина из-за коронавируса
Даже после заявления финского клуба КХЛ пока не останавливает плей-офф

Отмечается, что за неделю КХЛ планирует согласовать с государственными органами новый формат проведения второго этапа розыгрыша Кубка Гагарина с участием шести команд.

Дата начала, сроки проведения и подробный формат позже опубликуют на сайте КХЛ.

В понедельник Министерство спорта России отменило все международные соревнования. Ранее с участия в плей-офф КХЛ снялись казахстанский «Барыс» и финский «Йокерит». Последний должен был играть в четвертьфинале Кубка Гагарина с петербургским СКА. Теперь после отказа «шутов» армейцы могут автоматически пройти в финал Западной конференции.

Впервые вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в 146 странах, заболели более 181 тыс. человек, скончались 7130. ВОЗ объявила заболевание всемирной пандемией.

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