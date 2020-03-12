НХЛ приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке регулярного сезона 2019-2020 из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, говорится в официальном пресс-релизе.

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами и созыва телефонной конференции Совета управляющих, Национальная хоккейная лига объявляет сегодня, что она приостановит сезон 2019-2020», — говорится в сообщении.

Отмечается, что НХЛ следует всем рекомендации экспертов в области здравоохранения и одновременно с этим готовится к любым возможным событиям, связанным с коронавирусом.

Решение о приостановке продиктовано новостями о том, что у игрока НБА был обнаружен положительный результат анализов на коронавирус. С учетом того факта, что лиги зачастую делят много раздевалок и помещений, есть риск заражения и хоккеистов. Таким образом, НХЛ решила, что будет целесообразно не проводить игры в данный момент.

«Мы продолжим следить за всеми необходимыми медицинскими советами и будем способствовать тому, чтобы наши игроки и другие члены сообщества НХЛ принимали все разумные меры предосторожности <…> Наша цель — возобновить сезон как только это будет возможно, чтобы мы смогли его завершить и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим фанатов НХЛ за их терпение и надеемся, что они будут здоровы», — говорится в заключении.

В НХЛ осталось 189 игр, в том числе 10 было запланировано на четверг, 12 марта. Регулярный сезон должен был закончиться 4 апреля, а плей-офф Кубка Стэнли начаться 6 апреля.

12 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна с пятницы, 13 марта, приостанавливает на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании.

В настоящее время, спортивные турниры и мероприятия ежедневно отменяются в разных странах из-за коронавируса. В частности, матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля, а в Италии Серия А остановлена на месяц.

Кроме того, перенесен первый этап гран-при «Формулы-1» в Австралии, который должен был состояться в ближайшие выходные и отменены этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.