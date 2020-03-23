ЕС впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста из-за коронавируса

Совет Евросоюза по экономике и финансам утвердил предложение Еврокомиссии впервые в истории приостановить действие Пакта стабильности и роста для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник, 23 марта.

«Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке (действия Пакта), налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом», — говорится в заявлении.

Об экономическом спаде ранее заявили министры экономики стран Евросоюза. Экономист Исследовательского института Дайва предрек появление новой мировой рецессии образца 2008 года в случае отсутствия необходимых мер по борьбе с коронавирусной пандемией.

Аналитики в беседе с «Известиями» рассказали, что ожидают возобновления роста мировой экономики не раньше второго полугодия 2020 года.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 23 марта, в мире заболело более 351 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умерли более 15 тыс. человек.

Пакт стабильности и роста — соглашение между государствами Европейского союза, подписанное в 1997 году, касающееся налоговой и бюджетной политики государств — членов организации. Согласно договору, страны обязаны соблюдать следующие критерии: годовой дефицит бюджета не должен составлять более 3% от ВВП, а национальный долг должен быть меньше, чем 60% от ВВП.