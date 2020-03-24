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Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Новые российские системы диагностики коронавируса SARS-CoV-19 позволят определить вирус в лаборатории, полевых условиях, а также отследить изменения в состоянии пациента и предсказать дальнейшее течение заболевания.

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) разработало три новых теста, в том числе с использованием специальных чипов. Новинки представила глава агентства Вероника Скворцова 23 марта.

По ее словам, разработка завершилась еще в конце февраля, а на этой неделе планируется передать на государственную регистрацию все необходимые документы.

Отмечается, что новинки сократили время, которое необходимо на исследование. Пробоподготовка занимает всего 15 минут, а полное исследование — 90 минут. Раньше на анализ необходимо было 4–4,5 часа.

Также Скворцова рассказала, что в агентстве ведется активная работа над вакциной, появление которой можно ожидать уже через 11 месяцев, сейчас она готовится к испытаниям на хорьках.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чип спешит на помощь: новые тесты повысят эффективность лечения коронавируса

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