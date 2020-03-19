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В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Вакцина от пневномии COVID-19 будет разработана не ранее 2021 года. Об этом заявил и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов 19 марта.

«Любое производство вакцины, не важно, у нас ли в стране, или за рубежом, оценивается в два-три года. В целом говорить, что вакцина (будет — Ред.) здесь и сейчас, в этом году не стоит, это займет несколько лет», — цитирует его ТАСС.

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По словам Лиознова, в России разработкой вакцины занимаются не менее четырех исследовательских коллективов, в том числе и НИИ, в котором он работает. В данном вопросе больше всего времени занимают доклинические и клинические испытания.

Лиознов полагает, что за 4-6 месяцев будет создан прототип вакцины. У специалистов НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева есть «три идеи, которые дальше, возможно, будут воплощаться в жизнь».

Ранее в этот день Лиознов сообщил «Известиям», что ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса. Полученные знания помогут разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения COVID-19.

Позднее в лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» показали первые снимки вируса SARS-CoV-2 под микроскопом.

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.

По состоянию на 19 марта, в России COVID-19 диагностирован у 199 человек, 52 случая были зафиксированы за прошедшие сутки. Среди заболевших: 188 граждан РФ, остальные — иностранцы. Пятеро уже выздоровели.

В немецком Институте Роберта Коха полагают, что вспышка коронавируса продлится два года, при этом каждый пятый случай заболевания будет тяжелым. При этом израильские медики считают, что вирус не так опасен, как предполагалось изначально. Так, из всех случаев заражения тяжелыми оказываются лишь 16%, а подключение к аппарату ИВЛ требуется менее 5% пациентов.

Ранее в марте главный пульмонолог России Александр Чучалин рассказал о четырех этапах развития COVID-19, а в Институте вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) назвали новые симптомы заболевания.

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