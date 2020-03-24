Чип спешит на помощь: новые тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Новые российские системы диагностики COVID-19 позволят не только определить вирус в лаборатории, но и сделать это в полевых условиях, а также отследить, как меняется состояние пациента, чтобы предсказать дальнейшее течение заболевания . Три новых теста — в том числе с использованием специальных чипов — разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России). Его глава Вероника Скворцова представила системы 23 марта. Кроме того, в агентстве ведется активная работа над вакциной, появление которой можно ожидать уже через 11 месяцев , сейчас она готовится к испытаниям на хорьках. Эксперты считают, что в массовом тестировании на новый COVID-19 нет нужды — разумнее расширить исследования для людей из групп риска.

В три раза быстрее

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА России) завершилась разработка нескольких систем по скринингу и диагностике COVID-19. «Известия» посетили лаборатории Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ), в которых создавались эти тесты.

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, представляя одну из систем, рассказала, что ее разработка завершилась еще в конце февраля . А на этой неделе планируется передать на государственную регистрацию все необходимые документы.

— Тест-система имеет мощность выработки до 300 тыс. штук в сутки за счет сильного сокращения времени исследования. Это то, о чем нас просила Москва . Крупные компании и корпорации, такие как Сбербанк, которые хотят быстро тестировать своих сотрудников. Благодаря технологическому усовершенствованию пробоподготовка сокращается до 15 минут, в то время как для теста, разработанного «Вектором», требуется два часа. На весь процесс — 4–4,5 часа, а система ФМБА позволяет проводить исследование всего за 90 минут , — сказала Вероника Скворцова.

Вторая созданная здесь тест-система — с использованием мобильного оборудования — позволит определять вирус на четвертый–пятый день после заражения , до появления клинических симптомов. Такая система особенно необходима для контроля за здоровьем населения в закрытых городах, где введен жесткий режим скрининга.

— Прибор работает на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Биоматериалом служит, в частности, мазок из носа. Образец наносится на специальный чип и помещается в оборудование. Через 30 минут готов результат анализа . Это пример скрининговой системы, которая может стать первым этапом по выявлению зараженных — на нем определят тех, кому нужно пройти более углубленное тестирование на вирус, — сказала глава ФМБА.

Гендиректор ФНКЦ ФХМ Вадим Говорун продемонстрировал еще одну диагностическую систему. Она работает на основе микрофлюидики и позволяет следить за состоянием пациента во время болезни. На ЧИП наносится небольшое количество капиллярной крови, после чего он помещается в специальное оборудование . Дальнейший анализ проводится без вмешательства человека.

— В приборе, куда помещается чип, есть насосы, которые закачивают кровь и добавляют в нее реагенты. Через 15–30 минут получаем результат на уровень антител к вирусу. Такая система необходима для наблюдения за течением болезни. Она позволяет за несколько часов предсказать возможное ухудшение состояния пациента и скорректировать его лечение , — пояснил журналистам Вадим Говорун.

По его словам, в массовом тестировании населения нет необходимости, достаточно проводить его в очагах распространения вируса.

Параллельно специалисты ФМБА ведут разработку рекомбинантной вакцины от коронавируса. В настоящее время она прошла уже первую фазу испытаний эффективности, в том числе с использованием компьютерных расчетов. Дальнейший этап будет проводиться совместно с Минобороны на хорьках. Завершить работу планируют к июню.

— Если всё будет идти по намеченному плану, то через 11 месяцев получим вакцину , — заверила Вероника Скворцова.

Ставка на группу риска

В России на данный момент зарегистрированы четыре тест-системы, сообщили «Известиям» в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

— Две тест-системы — Государственного научного центра «Вектор», одна тест-система — Министерства здравоохранения, а также одна частная «СмартЛайфКеа», — уточнили в пресс-службе штаба.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава 23 марта анонсировал массовое производство высокочувствительных тестов на COVID-19 методом ПЦР «АмплиТест SARS-CoV-2». Планируемая мощность производства составляет до 50 тыс. единиц в сутки.

Россия, согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, находится в тройке лидеров по количеству проведенных тестов на новый тип коронавируса.

16 марта премьер-министр, вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в стране будет развернута система массового тестирования, когда провериться на COVID-19 смогут не только люди с признаками респираторных заболеваний . В тот же день пункты тестирования открыли в Санкт-Петербурге.

— По пути массового тестирования сейчас идут многие страны, но надо понимать, что в этом случае количество зараженных будет расти, так как для коронавирусов очень характерно бессимптомное или легкое течение , — сказала «Известиям» профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского института РУДН Галина Кожевникова.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации важно не число зараженных, а число людей в группе риска. Возможно, тотальный скрининг стоит ввести только для этой категории населения.