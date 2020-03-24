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Появились новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19

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Фото: whiov.cas.cn
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Появились новые факты, которые могут стать доказательством искусственного происхождения коронавируса. «Известия» выяснили, что часть исследования США по усилению функций патогенов были продолжены, несмотря на временный мораторий, который правительство США наложило на их финансирование.

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Отмечается, что специальное разрешение получил ряд исследований, включая вирусы гриппа, MERS и SARS. Кроме того, конструкция искусственно созданного коронавируса была одобрена американским комитетом по исследованиям двойного назначения (Dual Use Research of Concern committee).

В исследованиях принимали участие ученые из лаборатории Уханьского института вирусологии, которой был присвоен самый высокий уровень опасности еще в 2015 году. В том же году журнал Nature Medicine опубликовал научный материал о рискованных экспериментах по созданию гибридной версии коронавируса.

На страницах журнала ученые подробно изложили свою методику создания искусственного патогена и проверки его способности к заражению на мышах и клетках эпителия легких человека.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19

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