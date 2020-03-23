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Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Shawn Thew
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Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США. Об этом в эфире программы Today телеканала NBC News заявил главный хирург страны доктор Джером Адамс в понедельник, 23 марта.

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По его словам, болезнь распространяется на территории Соединенных Штатов в связи с тем, что многие люди не воспринимают угрозу достаточно серьезно. Они не следуют указаниям властей оставаться дома, а также дистанционно учиться и работать.

Также он отметил, что многие молодые люди ездят на пляжи Калифорнии, посещают памятники, музеи и мемориальные сооружения. Адамс призвал каждого действовать так, «будто у него уже есть вирус». Он напомнил, что каждый может стать переносчиком вируса или заразиться им, поэтому призвал людей оставаться дома, пишет «Интерфакс».

Ранее, 23 марта, власти Нидерландов приняли решение запретить проведение публичных встреч и мероприятий сроком до 1 июня 2020 года, а также собираться в группы более двух человек на фоне распространения нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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