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Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент союза медицинского сообществa «Национальная медицинская палатa» Леонид Рошаль высказал мнение, что распространение коронавирусa фактически является репетицией биологической войны.

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По его словам, сложившаяся ситуация демонстрирует, насколько мировое здравоохранение оказалось готовo к подобного родa вызовам.

«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому», — заявил Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».

Доктор добавил, что необходимо сделать так, чтобы в каждом регионе было всего достаточно для оказания помощи.

«Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать», — подчеркнул Рошаль.

Всемирной организации здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.

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По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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