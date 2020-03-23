Рошаль назвал распространение коронавируса репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообществa «Национальная медицинская палатa» Леонид Рошаль высказал мнение, что распространение коронавирусa фактически является репетицией биологической войны.
По его словам, сложившаяся ситуация демонстрирует, насколько мировое здравоохранение оказалось готовo к подобного родa вызовам.
«Фактически сегодня это репетиция биологической войны. Мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм. И насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, и насколько мы готовы к этому», — заявил Рошаль в эфире телеканала «Россия 24».
Доктор добавил, что необходимо сделать так, чтобы в каждом регионе было всего достаточно для оказания помощи.
«Не дело, когда у нас какая-то катастрофа бывает и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? В этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать», — подчеркнул Рошаль.
Всемирной организации здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. 23 марта глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил об усилении пандемии коронавируса.
По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания, скончались 16,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.