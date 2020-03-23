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Глава Пентагона рассказал о влиянии коронавируса на боеготовность США

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Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
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Пандемия коронавируса может повлиять на боеготовность сил США, заявил в понедельник, 23 марта, глава Пентагона Марк Эспер.

«Если эта пандемия будет продолжаться в тех масштабах, в которых некоторые предсказывают, в течение длительного времени, ее влияние на боеготовность будет заметно», — сказал он в ходе пресс-конференции.

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По словам главы военного ведомства, из-за пандемии уже происходит отмена ряда учений, что сильно скажется на эффективности армии страны.

Ранее в этот же день стало известно, что у сотрудника секретной службы США диагностирован коронавирус.

Накануне правительство США и министерство энергетики совместно с компанией IBM заявили о намерении создания вакцины против коронавируса с помощью вычислительного ресурса суперкомпьютеров. Членами консорциума станут в том числе Amazon, Google, Microsoft, Массачусетский технологический институт, NASA и другие организации.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.

20 марта сообщалось, что среди служащих вооруженных сил США было обнаружено 67 случаев заражения личного состава коронавирусом.

По данным Университета Джона Хопкинса на 23 марта, в США зафиксировано 33 276 случаев заражения COVID-19, а умерли 417 человек. Из больниц были выписаны 178 пациентов, излечившихся от пневмонии. США находятся на третьем месте в мире по числу зараженных.

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