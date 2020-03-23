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Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.

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По словам Трампа, США проходят через большое испытание, и враг атакует, но Штаты обязательно победят.

«Это будет великая победа, и мы одержим ее быстрее, чем изначально представлялось», — сказал президент в обращении к нации.

По его мнению, экономика страны «взлетит» после ликвидации коронавируса.

Трамп также отметил, что с пострадавших штатов снимут обязательство платить 25% суммы, которая пойдет на развертывание нацгвардии. Расходы покроет федеральное правительство.

Кроме того, американский лидер решил направить в пострадавшие более всего штаты полевые госпитали.

Национальная гвардия является резервом сухопутных войск США и насчитывает более 450 тыс. человек.

К 22 марта США вышли на третье место по числу зараженных COVID-19 в мире, уступив только Китаю и Италии. По данным ученых, в стране более 32 тыс. заболевших.

20 марта губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил о вероятном заражении коронавирусом более 25,5 млн жителей за два месяца.

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