Поддержка с воздуха: США затопят кризис «вертолетными деньгами»

Президент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин на пресс-брифинге в Белом доме объявили о беспрецедентной мере — прямой раздаче денег населению. Предполагается раздать примерно по $1000 на человека. Судя по всему, конгресс одобрит мероприятие — споры идут только о деталях стимула, но саму идею поддерживают обе партии, что для нынешней Америки редкость. Решение может в перспективе послужить мостиком к введению элементов безусловного базового дохода, который широко обсуждался в финансово-экономических и политических кругах в последнее десятилетие. Подробности — в материале «Известий».

В поисках спасения

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Обвал рыночных котировок более чем на четверть в течение пары недель, шокирующий удар как по спросу, так и предложению, резкий рост безработицы и угроза разорения десятков тысяч фирм вынудила власти по всему миру решительно действовать, чтобы смягчить сокрушительный эффект от эпидемии коронавируса. Традиционными средствами борьбы против кризиса (применявшимися, например, в ходе глобального финансового краха 2008 года) были снижение ставок и количественное смягчение (QE) — массовая скупка ценных бумаг для наполнения финансовой системы ликвидностью.

Однако на данный момент эти средства уже не выглядят панацеей. Ставку снижать особо некуда: ФРС опустила ее до нуля, Европейский центробанк и вовсе держит в отрицательной зоне. Что касается QE, то в США планируется к выкупу 700 миллиардов долларов бондов, но особого воодушевления на рынки это не произвело, в последние дни они продолжили стремительно обваливаться.

Поддержка с воздуха Дональд Трамп выступает на брифинге по коронавирусу в Вашингтоне Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Почему? Инвесторы подозревают, что посредники-банки, которые получат эти деньги, не будут спешить кредитовать реальный сектор. Таким образом, можно вложить хоть 700 млрд, хоть 7 трлн — все эти деньги застрянут на депозитах и никак не помогут экономике выбраться из ямы. Так что вопрос о прямом стимулировании, минующем посредников, в экстренной ситуации встал неизбежно .

Как заявил 17 марта Дональд Трамп, пакет стимулов будет «большим и смелым». Предварительно сумма помощи составляет $1,2 трлн — на 400 млрд больше пакета мер, предложенного в 2008–2009 годах. Сам Трамп, кстати, считает, что этого мало, что вполне согласуется с позицией как многих политиков, так и экспертного сообщества, — многие уверены, что в нынешней ситуации просто не может быть слишком щедрых шагов в помощь экономике. Масштабная программа стимула полезна как в долгосрочном плане (смягчает остроту рецессии), так и в краткосрочном (сама идея осыпать Америку деньгами может успокоить рынки).

Всех посчитали

Как бы то ни было, на данный момент пакет стимулирования обсуждается в конгрессе, а центральной его частью является прямая раздача денег населению — так называемые «вертолетные деньги» (впервые этот термин использовал экономист Милтон Фридман в 1960-е). Необходимость решительных шагов не оспаривается ни республиканцами, ни демократами, ни президентской администрацией — редкое для нашего времени единодушие. Насчет деталей, впрочем, имеются достаточно существенные разногласия.

В первые дни кризиса, когда еще никто не мог оценить реальную угрозу для экономики, администрация размышляла над налоговыми каникулами для частных лиц. Позже эту идею отбросили в сторону как слишком вялую, поскольку она никак не могла помочь безработным.

Поддержка с воздуха Фото: Depositphotos

Новая базовая программа, предложенная лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом, предусматривает ранжирование американцев по размеру доходов. Более бедная часть населения должна получить $600 на человека, представители среднего класса — 1200 на человека или 2400 на семью. Отсекающей суммой является доход в 2018 году на уровне $99 тыс. на человека или $198 тыс. на семью.

По мнению министра финансов Стивена Мнучина, этого маловато. Он считает, что в данной ситуации было бы разумно реализовать более амбициозную программу, предполагающую раздачу каждому взрослому американцу вне зависимости от его доходов и налогов по $1000. На каждого ребенка должно прийтись по $500. Выплаты должны быть разбиты на две части, причем первая из них должна поступить к адресатам в течение трех недель после принятия конгрессом соответствующего закона.

Идею Мнучина поддержал и сенатор Митт Ромни, а еще один республиканец Джош Холи призвал поддержать семьи с детьми, причем не единовременно, а в течение всего периода борьбы с коронавирусом. По замыслу Холи, семья с одним ребенком получит $1446, с двумя — 1786, а с тремя — $2206.

Между экспериментом и полигоном

Интересное обстоятельство состоит в том, что демократы подходят куда более консервативно к идее денежных раздач. В частности, лидер большинства в палате представителей Нэнси Пелоси и сенатор Камала Харрис, в недавнем прошлом участник президентской гонки, считают, что распределять деньги для всех американцев недопустимо. Демократы настаивают, что помощь нужно оказать наиболее бедным, причем активно применять проверки дохода. Хотя такая помощь будет более целевой и обойдет людей, которые не нуждаются в дополнительных доходах, ее минус в том, что бюрократия при проверках съест жизненно важное время поступления денег к получателям и дальше в экономику.

Поддержка с воздуха Люди в метро Нью-Йорка Фото: Global Look Press/Sonia Moskowitz/Keystone Press Agency

Судя по всему, один из вариантов, предложенных республиканцами, в итоге всё же победит. Такая практика может воодушевить сторонников безусловного базового дохода. В последние годы эта идея часто обсуждалась в развитых странах, но провал референдума в Швейцарии и относительно неудачный эксперимент в Финляндии заставил отложить дискуссии на тему в долгий ящик. В нынешних же экстраординарных обстоятельствах вероятность новой попытки является весьма высокой.

В США соавтором плана администрации по безусловной выдаче $1000 каждому взрослому гражданину является уже бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг. Согласно его идее, денежные раздачи должны быть ежемесячными — как минимум до того момента, когда экономика выйдет из кризиса. Выплаты по плану Стивена Мнучина являются одноразовыми, но есть нюанс: Трамп заявлял, что если выделенной помощи будет слишком мало, он готов предоставить еще.

Таким образом, если кризис, связанный с эпидемией, удастся преодолеть сравнительно легко и быстро, то мера так и останется экспериментом. Если же восстановление затянется, то США станут крупнейшим в мире испытательным полигоном для безусловного базового дохода .

Трудности перехода

За пределами Северной Америки шансы подобного замысла «взлететь» представляются скромными. В Великобритании на «народном QE», включавшим в себя и прямую выдачу денег гражданам, настаивал лидер лейбористов Джереми Корбин. Однако после сокрушительного поражения его партии на последних выборах едва ли его мнение имеет хоть какое-то значение. Программа поддержки экономики Бориса Джонсона невероятно масштабна (около 15% ВВП), но упор там делается на льготных кредитах малому бизнесу. В Австралии основу программ поддержки экономики составит помощь безработным.

Поддержка с воздуха Пустые полки в одном из магазинов Лондона Фото: TASS/Zuma

Что касается Евросоюза, то ответ ЕЦБ и Еврокомиссии на вызовы, связанные с эпидемией, пока выглядит довольно хаотичным. Программа раздачи денег гражданам союза маловероятна даже в рамках еврозоны. Этому мешает и ограниченный бюджет ЕС, и слишком большая разница в уровне жизни между странами. Если же отдельные государства Европы начнут воплощать в жизнь планы прямого финансового стимулирования для граждан, то это может вызвать дополнительные трения в и без того трудных отношениях между европейскими странами, зависть и упреки в том, что каждый спасает себя, игнорируя соседей.