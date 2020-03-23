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Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У людей, которые перенесли заболевание, вызванное коронавирусом, вырабатывается иммунитет к нему. Об этом заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».

Глава ведомства подчеркнула, что Россия входит в тройку лидеров по числу протестированных на коронавирус людей. По ее словам, российские тест-системы прошли испытание еще в феврале, во время визита специалистов РФ в Китай. Помимо чувствительности и способности выявлять только новый коронавирус, их преимущество в температуре хранения — +4 градуса, а не -20, как у китайских.

Ранее 23 марта главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что коронавирус циркулирует в двух разновидностях. Специалисты не могут точно сказать, вырабатывается ли после заболевания одним из них устойчивость к обоим, заявила она.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено более 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.

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