Инфекционист рассказала о циркуляции двух вариантов коронавируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 циркулирует в двух вариантах. Вероятно, это затрудняет выработку иммунитета к вирусу, заявила в понедельник, 23 марта, главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

«Сегодня в связи с расшифровкой генома, с секвенированием вируса мы наблюдаем циркуляцию двух вариантов вируса — так называемого S-варианта и L-варианта. Возможно, эти два вируса между собой не имеют перекрестного иммунитета», — цитирует врача «РИА Новости».

По словам Малинниковой, стойкость иммунитета в любом случае может выработаться только по окончании пика эпидемии.

При этом она не стала давать точный прогноз о возможных сроках завершения эпидемии, сообщает RT.

«Скорее всего, это можно как-то просчитывать, что 100 дней, но прогноз — дело не очень хорошее», — сказала инфекционист.

Ранее в этот же день главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико сообщил, что активность нового коронавируса может значительно снизиться в апреле-мае 2020 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 23 марта, всего в мире подтверждено почти 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 438.