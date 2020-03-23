Затроллить вирус: в разгар эпидемии зрители предпочли мультфильм

Кинотеатры в стране закрываются, а те, что работают, ограничили посещаемость до 50 человек на сеанс. Министерство культуры уже выпустило рекомендацию вовсе прекратить показы. Но люди всё равно ходят в кино, причем довольно часто — семьями, хотя общие сборы крайне низкие. По данным ЕАИС, в этот уикенд в России было продано чуть больше 1 млн билетов и на первом месте оказался музыкальный мультик «Тролли. Мировой тур»: он собрал 95 млн рублей, в два раза больше ближайшего конкурента — «Бладшота» (второе место, 42 млн рублей).

Прокат новых «Троллей» создает важный прецедент. Впервые в истории крупная компания, выпуская масштабный релиз, решила параллельно сделать его доступным онлайн (в режиме VOD, $19,99 за доступ на двое суток). Шаг вполне обоснованный: промо-кампания проведена, всё готово к успеху, но кинотеатры не смогут обеспечить достойные сборы. Поэтому вместо «окна» в три месяца между кинотеатральным и онлайн-релизом — параллельная дистрибуция.

Впрочем, на российских сборах всё это практически не сказалось. Средняя посещаемость «Троллей» за уикенд составила 12 человек на сеанс — выше только у «Джентльменов» Гая Ричи (третье место, 15 человек на сеансе, сборы 21 млн рублей). Зрителей у «Троллей» было 425 тыс. человек, то есть примерно половина от всех, кто пришел в кино за уикенд. Похоже, альтернатива платить почти $20 за возможность смотреть дома многим не подошла, тем более что средняя цена билета составила 222 рубля, то есть даже поход всей семьей в кино был гораздо дешевле варианта с VOD.

— Бокс-офис отражает непростую эпидемиологическую ситуацию, но пропорции, в которых касса распределилась между фильмами, указывают на знакомые тенденции — впереди студийные «Тролли. Мировой тур», продолжил наращивать кассу «Бладшот», вернулись в первую тройку «Джентльмены», — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Параллельно запущенный онлайн-релиз, безусловно, перераспределил сборы не в нашу пользу. Зато в условиях сегодняшней ситуации для многих зрителей это стало удобной альтернативой. Но просмотр в кинотеатре — это совершенно иной, более яркий опыт, а потому многие предпочли увидеть новинку на большом экране.

На четвертом месте оказалась комедия с Милошем Биковичем «Отель «Белград» — 18,5 млн рублей. На пятом — триллер «Человек-невидимка», 11 млн. Обращает на себя внимание то, что из всех новинок недели в пятерке лидеров только «Тролли». Например, мелодрама «Верю в любовь» оказалась на восьмом месте (6,6 млн), хотя на прошлой неделе ее старт в США был куда более впечатляющим, она заняла третье место, едва не обогнав «Бладшота». По словам Ольги Зиняковой, причина тут тоже в карантинных мерах. Например, сеть КАРО уже закрыла кинотеатры в Калининграде, Санкт-Петербурге и частично в Москве.

Вполне вероятно, что меры по борьбе с коронавирусом вынудят кинотеатры закрыться по всей стране уже на этой неделе, и не избирательно, а повсеместно. Но пока график релизов на ближайший уикенд всё еще существует, там шесть позиций, и половина из них — фильмы ужасов. Также всё еще не отменен выход ленты Юсупа Разыкова «Керосин», обладателя приза Гильдии киноведов и кинокритиков России на прошлом «Кинотавре» и трижды номинанта на «Нику», которую из-за пандемии отменили.