Танцуют не все: тролли, аферисты, шпионы и пасторы

Не все премьеры перенесены в связи с карантином. Российским кинотеатрам разрешили показывать фильмы при условии, что будет продаваться не более 49 билетов на сеанс, и прокат пока продолжается. Среди новых релизов как арт-хиты, так и вполне массовые картины, в том числе для семейного просмотра. «Известия» рассказывают, что стоит посмотреть в кинотеатре тем, кто не готов сидеть дома.

«Тролли. Мировой тур»

Розочка и Цветан отправляются в путешествие и обнаруживают, что в мире полно других племен троллей. И что бы вы думали: они все любят разную музыку! Наши герои всю жизнь прожили с верой, что в мире есть только поп, а тут, оказывается, и хип-хоп, и рэйв, и кантри! Однако над этим многообразным миром нависла угроза. Королева Рокс словно бы услышала ироничные строки Гребенщикова о том, что «под страхом лишения рук или ног мы все будем слушать один только рок», и решила привести этот план в действие, причем рок, по ее мнению, должен быть тяжелым. Цветану и Розочке нужно остановить ее, заодно разобравшись в отношениях друг с другом.

Этот мультик выпускается параллельно в кинотеатрах и онлайн, таких прецедентов с большими релизами раньше не было, и все игроки рынка пристально наблюдают за тем, как сработает попытка минимизировать потери от карантина. Если эксперимент окажется удачным, многие дистрибуторы последуют этой модели при условии, конечно, что кинотеатры не возмутятся.

Режиссеры: Уолт Дорн, Дэвид П. Смит

В ролях: Джастин Тимберлейк, Анна Кендрик, Джеймс Корден, Оззи Осборн, Сэм Рокуэлл

«Тайная жизнь»

Драма Терренса Малика на этот раз выдержана в более классическом ключе, нежели его прошлые работы со сложной композицией, отсутствием внятного сюжета и поэтическими закадровыми монологами. Перед нами вполне внятно изложенное житие Франца Егерштеттера, известного австрийского католического святого (точнее, блаженного), который отказался принести присягу нацистской армии и за это был казнен в 1943 году. В характерном для Малика визуальном стиле, с искажением пропорций и удлинением человеческих тел, как на византийских иконах, излагается история о том, как простой фермер бросил вызов своей общине («все ведь воюют, что же ты отказываешься?»), а затем и всей гитлеровской системе.

Малик выписывает портрет не столько католика, сколько толстовца, убежденного пацифиста, который считает, что только его вера истинна, а церковь в лице сначала местного священника, а затем и архиерея может считать так, как ей заблагорассудится. Он не принимает присягу, потому что видит в этом нечто, не сообразующееся с его совестью и представлениями о добре и зле. С другой стороны, возможно, именно так, без теологических обоснований, рассуждали и древние христианские мученики, и это ощущение вневременного молчаливого подвига, проходящего сквозь века, Малик передает за три часа вполне достоверно.

Режиссер: Терренс Малик

В ролях: Аугуст Диль, Валери Пахнер, Мария Зимон, Карин Нойхаузер, Тобиас Моретти

«Номер один»

Режиссер криминальной комедии «Номер один» — тот самый Михаил Расходников, которого в 2018 году отечественные СМИ травили за очень непростую ленту «Временные трудности». Там заводской рабочий тяжело переживал, что у его сына ДЦП , и пытался справиться с болезнью любыми доступными его пониманию способами, в итоге справился, но нажил в лице сына непримиримого врага с навсегда травмированной психикой. В этот раз Расходников решил не рисковать и выпустил вполне безобидную комедию, которая не принесет фестивальных призов, но зато и не вызовет лавины возмущенных откликов.

«Номер один» — лента в духе «Друзей Оушена» или недавнего российского «Миллиарда»: есть дорогое живописное полотно, нужно его украсть максимально изящно и эффектно , и над этим работает целая команда. Привлекательно в этом жанровом экзерсисе то, что главного авантюриста играет Филипп Янковский, который в комедийном амплуа ранее на киноэкранах замечен не был. Жаль, что это упущение стало очевидно только теперь.

Режиссер: Михаил Расходников

В ролях: Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Игорь Миркурбанов

«Афера в Майами»

Шпионский триллер по мотивам книги «Последние солдаты холодной войны» журналиста Фернандо Морайса. В оригинале слишком много героев и событий, и даже такой авторитетный режиссер, как Ассайас («Что-то в воздухе», «Зильс-Мария»), с ними не вполне справился. Временами уследить за происходящим довольно сложно, даже если вы в курсе истории Кубы и деталей ее сложных взаимоотношений с США.

Здесь действие разворачивается в 1990-е годы. Гражданский пилот сбежал из Кубы в Штаты и стал работать практически по специальности: сопровождал плоты с беженцами, разбрасывал над Кубой листовки, сотрудничал с «Братством спасения», одним словом. Его кубинскую жену тем временем завербовали спецслужбы, рассчитывающие наказать предателя. И пока «Братство» занимается своими операциями, попутно перевозя наркотики, кубинские спецагенты под прикрытием вовсю работают в Майами, прямо под носом у ФБР. Одного из них играет Гаэль Гарсиа Берналь, у которого в последнее время мало ярких ролей, так что уже только из-за этого стоит смотреть картину.

Режиссер: Оливье Ассайас

В ролях: Ана де Армас, Вагнер Моура, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь

«Верю в любовь»

Мелодрама «Верю в любовь» в первый день проката в США оказалась лидером по кассе и закончила уикенд на третьем месте, уступив пиксаровскому «Вперед» и фантастическому боевику «Бладшот». Это хороший результат для фильма без суперзвезд и зрелищных спецэффектов. Перед нами вариация на тему «Истории любви», но основанная на вполне реальных событиях из биографии популярного американского певца Джереми Кэмпа. Музыкант встретил девушку, влюбился и женился на ней, зная, что она смертельно больна. Они вместе боролись с болезнью, но чуда не случилось.

После смерти жены Кэмп написал композицию I Still Believe (так в оригинале называется и фильм), которая стала его главным шлягером. Фанаты певца знают, что через два года после смерти девушки он женился во второй раз, а с 2009 года успешно совмещает песенное творчество с обязанностями священника. Раз в два года у него исправно выходит по альбому.

Режиссеры: Эндрю Эрвин, Джон Эрвин

В ролях: Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбур, Гэри Синиз, Шенайя Твейн