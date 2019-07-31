Империя бесконечности: самые кассовые фильмы Голливуда за 40 лет

The Walt Disney Company отчиталась о рекордной выручке за год, при том, что с его начала не минуло еще и семи месяцев. Disney заработал $7,67 млрд к июлю, больше, чем за самый успешный год для отдельной кинокомпании в истории — 2016-й. Что характерно, предыдущий рекорд тоже принадлежал ей. Рекордные доходы, впрочем, не означают процветания всего кинобизнеса — с поправкой на инфляцию они не особо растут, а конкретно в Северной Америке снижаются. Причем львиную долю средств собирают всего две-три компании, остальным достаются крохи. «Известия» решили посмотреть, сколько приносили самые успешные блокбастеры последних десятилетий в пересчете на современные деньги.

Феноменальные доходы Walt Disney в этом году во многом обеспечили всего два фильма, каждый из которых собрал кассу более чем в $1 млрд. Так, вышедший в начале года «Капитан Марвел» принес чуть менее 1,2 млрд. Но настоящий успех был достигнут с выходом «Мстителей: Финал», завершившим очередную фазу приключений героев киновселенной Марвел. Хотя картина всё еще идет в кинотеатрах мира, сборы уже достигли максимума за всё время — $2,793 млрд. «Мстители» смогли обогнать «Аватар», державший предыдущий рекорд более 10 лет.

кино Кадр из фильма «Мстители: Финал» Фото: WDSSPR

В целом статистика сборов в последние годы впечатляет. Из топ-10 самых кассовых фильмов за все времена лишь два — «Аватар» и «Титаник» — были сняты не в 2010-е годы. Всё остальное свежее. На первый взгляд складывается ощущение, что мир переживает беспрецедентный бум кинематографа, когда выпуск картин становится одним из самых доходных бизнесов.

Против этого есть несколько серьезных возражений. Во-первых, цифры в популярных рейтингах, как правило, даются без поправки на инфляцию. С учетом изменения цен особого превосходства блокбастеров современной эры не видно. Лишь две картины, снятые в 2010-х годах — «Мстители: Финал» и «Звездные войны: Пробуждение Силы» — попали в десятку. Во-вторых, сейчас почти все самые кассовые фильмы снимаются считаным количеством студий, которые можно легко перечесть пальцами одной руки, — в первую очередь это Walt Disney, Universal Pictures и Sony Entertainment. В прошлом конкуренция была значительно выше — число кинокомпаний, снимавших высокобюджетные блокбастеры с хорошей кассой, составляло десятки.

К этому можно добавить тот факт, что рост доходов в основном приходится на международные показы. Быстрорастущие экономики Китая, Индии и других развивающихся стран увеличили благосостояние своих граждан в разы по сравнению с показателями еще 20-летней давности. У многих появились деньги на покупку билетов в кинотеатры, ну а по-настоящему конкурировать с голливудской продукцией на данный момент затруднительно кому угодно. Что касается Северной Америки, то здесь продажи стагнируют: в 2002 году суммарные киносборы составляли $9,16 млрд, по итогам 2018 года они составили 11,89 млрд. Но инфляция за тот же период превышает 40%, то есть с ее учетом отмечается спад примерно на 10%. И это при том, что рынок США и Канады за последние 20 лет должен был бы вырасти с учетом общего повышения ВВП и численности населения.

кино Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение Силы» Фото: WDSSPR

Проблемы киноиндустрии понятны: сейчас ей приходится сражаться с сильными как никогда конкурентами в сфере развлечений. В первую очередь речь идет о телевидении и «эре сериалов», наступившей в последнее десятилетие. C другой стороны, производство блокбастеров становится всё дороже и требует бюджетов в сотни миллионов долларов. Это вынуждает кинокомпании играть максимально безопасно и делать ставку на проверенные франшизы — отсюда и происходят постоянные жалобы на то, что Голливуд превратился в фабрику сиквелов и римейков. Между тем так было далеко не всегда, и статистика самых кассовых голливудских фильмов последних четырех десятилетий показывает это наглядно. В лидеры выбивались самые разные картины разных киностудий, и далеко не всегда их производство стоило астрономических денег.

1980-е

Этот период принято считать «золотым веком боевика», и совершенно заслуженно, — ведь именно тогда внимание зрителей всего мира было приковано к крутым ребятам, которых изображали Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис, Брюс Уиллис и другие суперзвезды жанра «экшен». Однако самым доходным фильмом десятилетия оказалось вовсе не кино с кем-то из упомянутых звезд, а «Инопланетянин» — научно-фантастическая лента Стивена Спилберга, снятая Universal Pictures. Его сборы немного недотянули до $800 млн, а в нынешних деньгах они бы составили $2,1 млрд. Отметим, что бюджет фильма был довольно скромен даже по тем временам, составив всего $10 млн.

кино Кадр из фильма «Инопланетянин» Фото: Ист-Ве

В тройку самых кассовых фильмов десятилетия входят романтическое фэнтези «Привидение» 1990 года и заключительная часть классической трилогии об Индиане Джонсе (1989). Оба фильма были сняты компанией Paramount. Их сборы в нынешних ценах составили $990 млн и $1,02 млрд соответственно.

1990-е

Возможно, одно из главных десятилетий в части создания по-настоящему культовых блокбастеров. Впервые сборы с отдельных фильмов в тогдашних ценах перевалили за миллиард долларов, и такие ленты начали встречаться всё чаще. Безусловную пальму первенства тут держит «Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона, который в нынешних ценах заработал свыше $3 млрд.

кино Кадр из фильма «Титаник» Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

В тройку также вошли исторические в части развития спецэффектов фильмы — «Парк Юрского периода» (1993) и возвращение к франшизе «Звездных войн» — «Скрытая угроза» (1999). В долларах 2019 года они принесли создателям 1,824 млрд и 1,578 млрд соответственно. Заметим, что все три вышеуказанных фильма относились к высокобюджетным, и ни один из них не стоил в производстве дешевле $50 млн (а «Титаник» и вовсе обошелся в астрономические тогда $200 млн). Время дешевых блокбастеров начало проходить.

2000-е

«Долгоиграющие» франшизы начали захватывать кинорынок. Из 10 самых кассовых фильмов десятилетия только один не относится к многосерийному проекту (во всяком случае так было на тот момент). Зато какой! «Аватар» Кэмерона (2009, 20thCentury Fox) побил все рекорды по кассовым сборам, а по доходу с учетом инфляции занимает гордое второе место среди фильмов всех времен, уступая лишь «Унесенным ветром». Его суммарный бокс-офис измеряется $3,273 млрд в современных ценах.

кино Кадр из фильма «Аватар» Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Существенно уступили «Аватару» завершающая часть экранизации «Властелина колец» и второй фильм франшизы «Пираты Карибского моря». Они принесли «всего-то» $1,559 млрд и $1,354 млрд соответственно.

2010-е

Полный триумф кинокомиксов: фильмы по вселенной Marvel занимают добрую половину лидирующих позиций в десятке самых успешных фильмов десятилетия, испытывая какую-то конкуренцию лишь со стороны перезапущенной франшизы «Звездных войн». Впрочем, и то, и другое нынче относится к епархии Walt Disney. Кинокомпания стала настоящим монстром Голливуда — никто и никогда не удерживал контроль над рынком блокбастеров так плотно.

кино Кадр из фильма «Мстители: Финал» Фото: WDSSPR

Долгосрочные последствия этого явления еще предстоит осознать. Станет ли гегемония Disney вызовом для остальных кинопроизводителей, которым потребуется предпринять неординарные усилия для борьбы со столь могущественной империей, или же монополия одной корпорации приведет к стагнации и упадку рынка? Вероятно, это выяснится уже в наступающем десятилетии.