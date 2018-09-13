Женские кольты: 10 лучших героинь вестернов в истории

На экраны России 13 сентября выходит «Девица», комедийный вестерн, в котором состоятельный покоритель прерий в исполнении Роберта Паттисона добивается взаимности у вооруженной до зубов героини Мии Васиковски. Журналист Алексей Королев для портала iz.ru вспомнил самых выдающихся девиц в фильмах о Диком Западе, где на первый взгляд безраздельно правит моногендерный мужской коллектив.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек. «Бандитки» (2006)

Две главный латинские секс-бомбы Голливуда нулевых могли сойтись только в таком проекте, в котором ни одна не выглядела бы заведомо большей звездой. А вестерн — это такой жанр, где равноправных главных героев может быть и двое, и трое («Хороший, плохой, злой»), и даже еще больше («Великолепная семерка»). История, изложенная в фильме, не стоит и пересказа (достаточно знать, что отчасти ее позаимствовали у Луи Маля из картины 1965 года «Вива, Мария» с участием Брижит Бардо и Жанны Моро), лента была благоразумно выпущена продюсерами только в ограниченный прокат, но смотреть на Пенелопу и Сальму всё равно одно удовольствие.

Марианна Кох. «За пригоршню долларов» (1964)

Немке было уже прилично за 30 (по тем временам — весьма почтенно), у нее была вполне успешная карьера и на родине, и в Голливуде, поэтому на главную — вернее, единственную — женскую роль в копеечном итальянском как-бы-вестерне (слово «спагетти» еще к вестерну не приставляли) она с легкостью могла и не соглашаться. Но согласилась и не прогадала, войдя в история с этим переполненным немыслимым отчаянием взглядом матери и жены, разлученной с любимыми людьми по воле запавшего на нее бандитского главаря. Кох никто и никогда не называл редкой красавицей, но обаяния в ней было — море.

Джин Сиберг. «Мачо Каллахан» (1970)

Многие не задумываются, что звезда «На последнем дыхании» родилась вовсе не во Франции, а в самой что ни на есть дыре посреди Среднего Запада. Поэтому сколь бы ни была ее красота «европейской», ничего естественнее вестерна для актрисы быть не могло. Она снялась в двух отличных образцах жанра (второй — «Золото Калифорнии» с Иствудом), но в «Мачо Каллахане», помимо внешности, можно насладиться еще и ремесленным уровнем Сиберг, который, что бы там ни говорили снобы, был все-таки очень и очень порядочным.

Ширли Маклейн. «Два мула для сестры Сары» (1970)

Иствуду впервые в карьере дали в партнершу настоящую звезду — у Маклейн были три номинации на «Оскар» и безупречная профессиональная репутация. В результате получился один из самых выдающихся актерских дуэтов в истории жанра, причем, пожалуй, Ширли переиграла своего поднаторевшего уже в обращении с киношным кольтом партнера. Впрочем, и материал ей в этот раз достался превосходный: переодетая монашкой шлюха, которая внезапно становится одним из вождей мексиканской революции.

Линда Фиорентино. «Тропой отчаяния» (1995)

У Фиорентино — одна из самых сложно складывавшихся актерских биографий на рубеже тысячелетий. Ну посудите сами: внешность — десять баллов, умения — налицо, а на выходе — всего-то полдюжины главных ролей и фильмография, оборвавшаяся почти 10 лет назад. Но в 1990-х казалось, что вот-вот — и Линда окончательно закрепится в высшей голливудской лиге. В «Тропой отчаяния» она играет женщину, убившую своего мужа и вынужденную скрываться от свекра-шерифа, — и играет хорошо. Кроме того, мало кто из женщин по-настоящему умеет носить стетсон — а ведь без этого аксессуара в вестерне никуда.

Джейн Фонда. «Кэт Баллу» (1965)

Комедийные вестерны обычно отчаянно плохи — уж больно ограничен репертуар шуток, всё больше про падение с седла да про промахи с убойных дистанций. А вот девушка в качестве главной героини в такого рода фильмах смотрится зачастую удачно, особенно, разумеется, если девушка красива. История учительницы, ставшей после гибели отца главарем целой банды, сама по себе не отличается выдающейся оригинальностью, но рассказана — а главное, сыграна — с той подкупающей легкостью, которой отличались американские кинокомедии до того, как ими занялся Вуди Аллен.

Грейс Келли. «Ровно в полдень» (1952)

До сих пор в нашем списке не было настоящих шедевров — ну а теперь дошла очередь и до такового. Фильм Фреда Циммермана — вечная классика, за почти 70 лет не утратившая ни напряженности, ни обаяния. В режиме реального времени нам показывают полтора часа из жизни шерифа Уилла Кейна, который в свой последний день на службе узнает, что город, который он столько лет защищал, оказывается, населен отвратительными трусами и предателями. Грейс Келли, красота которой, конечно, куда выше актерских способностей, сыграла здесь лучшую роль в карьере — молодой жены шерифа, которой представилась уникальная возможность доказать, что «только смерть разлучит нас» — не просто красивые слова, только вчера произнесенные у алтаря.

Шэрон Стоун. «Быстрый и мертвый» (1995)

Принято считать, что последний великий классический вестерн — «Непрощенный» Клинта Иствуда — был снят в 1991 году и на этом жанр в его традиционном виде следует считать закрытым. Это правда только отчасти — вероятно, куда точнее было бы называть «Непрощенный» последним великим иствудовским вестерном. Так или иначе, с шедеврами в жанре за последние четверть века действительно туговато — но кому какое дело до художественных достоинств, если в фильме снимается самая красивая актриса 1990-х. И да, стетсон — да и кольт — Шэрон Стоун идут даже больше, чем Линде Фиорентино.

Кэтрин Росс. «Буч Кэссиди и Санденс Кид» (1969)

Про Кэтрин Росс нужно знать две вещи: что она родилась прямо в Голливуде и что всю жизнь провела замужем за Сэмом Эллиотом, «тем чуваком с пышными усами, что всё время играет ковбоев». Эллиот снимался (в эпизоде) и в «Буче и Санденсе», самом кассовом вестерне в истории, фильме, который, если честно, должен был называть «Буч Кэссиди, Санденс Кид и Этта Плэйс», ведь, если кто забыл, в банде их трое. Росс оказалась достойнейшей напарницей для Пола Ньюмана и Роберта Редфорда, но даже если вывести это за скобки, то сцену велосипедной прогулки Ньюмана и Росс никто и никогда не забудет.

Клаудиа Кардинале. «Однажды на Диком Западе» (1968)

Безупречная, нечеловеческая красота Кардинале — сама по себе есть факт истории мирового кинематографа; ни у кого более из серьезных актрис она не была самодостаточным (и даже решающим) элементом творческого пути. Тем удивительнее, что только двум режиссерам удалось успешно инкрустировать этим бриллиантом фильмы подлинно высокого уровня. Одним из них был Лукино Висконти, вторым — Серджио Леоне, у которого актриса, пожалуй, и сыграла лучшую свою роль: решительной молодой вдовы, для которой мужчины отныне не предмет вожделения и символ семейного очага, а инструмент изощренной мести. Ну а декольте — что декольте... Когда у женщины в руках винчестер, любой мужик на всякий случай смотрит только на него.