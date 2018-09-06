Расовая мистификация: как цвет кожи влияет на большое кино

На экраны России 6 сентября выходит «Великий уравнитель 2» режиссера-афроамериканца Антуана Фукуа, вторая часть приключений темнокожего вершителя правосудия в исполнении Дензела Вашингтона. Журналист Алексей Королев для портала iz.ru разбирался, что за явление «Черный Голливуд» и что о нем нужно знать тем, для кого цвет кожи режиссеров и актеров не имеет значения.

Блэкфейс

Раса_10 Кадр из фильма «Рождение нации» Фото: David W. Griffith Corp.

На заре Голливуда темнокожие актеры в нем были невероятной редкостью. Собственно, первые два десятилетия вообще обходились без них, даже когда, например, экранизировали «Хижину дяди Тома». Негров играли белые в специальном гриме, безыскусно называемом blackface («черное лицо») и придуманном еще в середине XIX века для театра. Широко известно, что, скажем, в фильме Гриффита «Рождение нации» (1915), где чернокожих персонажей больше десятка, ни одного аутентичного актера не было. Блэкфейс был распространен вплоть до конца Второй мировой войны, причем самое поразительное, что им пользовались и темнокожие — для пущей выразительности, ну и потому что не считали это оскорбительным. Сегодня даже за намек на раскрашенное жженой пробкой лицо в Штатах можно схлопотать не просто общественное порицание, а и судебный иск.

«Мамочка»

Раса_1 Актрисы Вивьен Ли и Хэтти МакДэниел в фильме «Унесенные ветром» Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Этот типаж ввела в культурный оборот, собственно, Гарриет Бичер-Стоу в той же «Хижине дяди Тома», аккумулировав свои детские воспоминания о южной прислуге в образе тетушки Хлои. Толстая (непременно толстая) служанка-негритянка, резонерша и хлопотунья, стала настоящим архетипом. Самая известная «мамочка», конечно, сыграна Хэтти МакДэниел в «Унесенных ветром» (и это первый «Оскар», полученный афроамериканцем), но самая популярная — всё же Мамочка-Два-Тапочка, показанный только до колен, но от того ничуть не менее характерный персонаж мультсериала «Том и Джерри». Ныне образ «мамочки», разумеется, считается верхом неполиткорректного неприличия.

Сидни Пуатье

Раса_2 Сидни Пуатье в роли Верджила Тиббса в фильме «Душной южной ночью» Фото: The Mirisch Corporation

У этого выходца с Багамских островов есть несколько фиксируемых достижений (первый темнокожий, получивший номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль, и — позднее — первый, получивший и ту самую статуэтку), но за самую значительную его роль Сидни Пуатье не дали ничего. «Душной южной ночью» (1967) Нормана Джюисона, величайший фильм о кончине Белого Юга, весть о которой в маленький городок принес Верджил Тиббс, полицейский детектив из Филадельфии, строго обязателен к просмотру даже и 50 лет спустя.

Блэксплотейшн

Раса_3 Кадр из фильма «Фокси Браун» Фото: American International Pictures (AIP)

Своеобразное незаконное дитя расовой сегрегации — фильмы о черных и для черных, только не вдумчивые и глубокие, а захватывающие и лихие. У афроамериканцев 1970-х были свои комедии («Фокси Браун») и свои фильмы ужасов («Блакула»), свои мюзиклы («Искра») и свои вестерны («Босс Ниггер»). Бюджеты не больше миллиона, отличная касса, полное отсутствие критических отзывов (пресса попросту не замечала эту отрасль кинопромышленности) и... прочное место в учебниках по истории кино — разумеется, десятилетия спустя. Ныне Blaxploitation и в киношколах изучают, причем не только как культурологический анекдот, но и как удачный пример малобюджетного кассового кино.

Пэм Грир

Раса_4 Актриса Пэм Грир Фото: Global Look Press/Joan Vidal

О главной афроамериканской актрисе 1970-х стоило бы поговорить в предыдущей главке, коль скоро она является настоящим секс-символом «блэксплотейшн». Но Пэм Грир повезло чуть больше. Когда старые хиты 1970-х были уже основательно подзабыты, про нее вспомнил Квентин Тарантино, один из тех, кто черпал в «блэксплотейшн» свое вдохновение. В результате вышел фильм «Джеки Браун» (1997), а Пэм Грир сменила статус с «бывшая звезда фильмов класса Б» на «культовая американская актриса».

Дэнни Гловер

Раса_5 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в фильме «Смертельное оружие 2» Фото: Global Look Press

Он прославился как серьезный драматический актер (причем поздно, почти в 40, в «Цветах лиловых полей»), но подлинное значение его не в этом. Гловеру первому из темнокожих доверили Большую Пушку продюсеры настоящих блокбастеров («Смертельного оружия» и второго «Хищника»). Сейчас-то этим никого не удивишь, а вот еще 30 лет назад главный герой супербоевика мог быть только белым.

Спайк Ли

Раса_6 Режиссер Спайк Ли на 75-м Венецианском кинофестивале Фото: Global Look Press/Matteo Chinellato

Любитель и знаток джаза и футбола (нормального, европейского), выдающийся рассказчик и бескомпромиссный политический ритор Спайк Ли еще, вероятно, и главный афроамериканский кинорежиссер. Он чемпион по жанровому разнообразию: в его фильмографии есть комедии и боевики, военный фильм, гангстерская сага, судебная драма, спортивное кино и даже документалка. При этом Спайк, что интересно, не замыкается на черном комьюнити, хотя, конечно, главный его фильм — «Малкольм Икс» — всё же о расизме и его последствиях.

«Ребята по соседству»

Раса_7 Кадр из фильма «Ребята по соседству» Фото: Columbia Pictures Corporation

Этот фильм у нас известен до обидного мало — в 1991 году у отечественного зрителя были другие художественные интересы, да и в целом тема повседневной жизни бедных меньшинств — это не то, на что наш человек ломится в кинотеатр. Между тем американцы в целом считают фильм 23-летнего тогда Джона Синглтона (который бы, конечно, правильнее переводить как «Пацаны с района», а то получилась какая-то «Элен и ребята») лучшим афроамериканским фильмом всех времен. Нищета, наркотики, стволы, безотцовщина — обо всем этом Синглтон умудрился рассказать без морализаторства и избыточного натурализма, задав тональность, которой впоследствии успешно придерживались, скажем, создатели великого сериала «Прослушка».

Дензел Вашингтон, Джейми Фокс, Форест Уитакер

Раса_8 Актер Дензел Вашингтон на церемонии вручения кинопремии «Оскар» Фото: Getty Images/Ken Hively

Мерить художественные достижения «Оскарами», а особенно их количеством — дело совершенно неблагодарное (в этом случае лучшим, скажем, актером в истории кино следует безоговорочно признавать Дэниела Дэй-Льюиса), но вовсе сбрасывать его со счетов тоже неумно. После Пуатье только три афроамериканца получали главный актерский «Оскар» — и все трое действительно выдающиеся актеры. Сейчас, конечно, их проще увидеть в очередном коммерческом барахле, но мы-то всегда будем помнить «Малкольма Икс» и «Ураган», «Рэя» и «Али», «Птицу» и «Жестокую игру».

«Черная пантера»

Раса_9 Кадр из фильма «Черная пантера» Фото: WDSSPR

О волшебной стране Ваканде основная масса неамериканцев узнала только в этом году, меж тем «Черная пантера» — не просто золотая марвеловская классика, а первый в истории комикс про супергероя с черным цветом кожи (вышел в 1966 году). Фильм вундеркинда Райана Куглера, снятый практически без участия белых актеров, собрал в прокате почти полтора миллиарда, в том числе и за счет резкого прироста афроамериканской аудитории. Да, так выглядит «блэксплотейшн» XXI века — и нельзя с уверенностью утверждать, что еще через 30 лет «Пантеру» не будут изучать в киношколах как родоначальника совершенно нового типа блокбастеров — расово выверенного.