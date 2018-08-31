Космос внутри: точка опоры между любовью и местью

Под занавес летнего сезона кинопрокатчики решили порадовать зрителей сразу фантастикой, хоррором, комедией и мелодрамой. Да и выбор, надо признать, удачный. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«2001 год: Космическая Одиссея»

Отреставрированная картина возвращается на экраны спустя 50 лет в формате IMAX. Если и есть в искусстве кино абсолютное единодушие, так это по поводу гениальности режиссера Стенли Кубрика и его масштабного детища, признанного лучшей картиной в жанре фантастики. Снятая в 1968 году, лента ставит этические вопросы: способен ли искусственный интеллект, встроенный в космический корабль, обмануть человека? Способен ли сам человек, будучи детищем этого мира, восстать против его загадок и наконец познать тайны космоса? Как мы помним, в гомеровской поэме Одиссей плывет на свою родину. А куда летят космонавты, силясь отыскать источник внеземного сигнала? Неужели где-то там, далеко в космосе, и находится колыбель человечества?

Режиссер: Стэнли Кубрик

В ролях: Кир Дуллеа, Гэри Локвуд, Уильям Сильвестр, Дэниэл Риктер, Леонард Росситер, Маргарет Тайзэк, Роберт Битти, Шон Салливан, Дуглас Рэйн

«Гоголь. Страшная месть»

На экраны выходит завершающая часть кинотрилогии, созданной по мотивам мрачных произведений Николая Васильевича Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и сборника «Миргород». Все части исполнены в единой стилистике, обладают общим ритмом и насыщены динамичным, густым повествованием. Для любителей сериалов всё это несомненный плюс. А вот поклонникам кино может показаться самоповтором. Страшно-то оно страшно и даже местами загадочно, мистично, с непрестанным ощущением присутствия зла, только вот после того, как колдовские чары спадают — чего мы так долго ждали, — всё очень быстро забывается. А был ли вообще Черный Всадник, которого все так боялись?

Режиссер: Егор Баранов

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк

«Как женить холостяка»

Холостяк Фрэнк в исполнении Киану Ривза настолько харизматичен, что женить его решительно не хочется. Зачем портить такую хорошую — в известном смысле циничную — комедию? Фрэнк приезжает на свадьбу, где знакомится с Линдси, тоже по-своему расчетливым человеком. Но она не хочет испортить зрительский праздник. Что вы! Жизнь ведь штука такая — не поддается плану. Она — прибой. А человек в ней подобен морю.

Режиссер: Виктор Левин

В ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер, Грег Люси, Тэд Дубост, Курт Дубост, Донна Линн Джонс, Джеймс Гальярдо

«Нас не догонят»

Открытая еще Ларсом фон Триером актриса Стэйси Мартин способна своей живой игрой вдохнуть жизнь в любой проект. Даже сюжетно незатейливая мелодрама обретает естественность. И если судьба ее героини и меняется после встречи с авантюристом Абелем, то лишь на бумаге. На деле же переворачивается экранный мир, столь милый сердцу отборщиков прошедшего Каннского фестиваля. А уж они-то знают, как трудно найти режиссерам точку опоры.

Режиссер: Мари Монж

В ролях: Тахар Рахим, Стэйси Мартин, Брюно Волкович, Карим Леклу, Мари Денарно, Жан-Мишель Коррейя, Анри-Ноэль Табари, Джонатан Кузини, Роман Коссовски