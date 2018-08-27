«Альфа» вырвалась вперед

На этот раз в российском прокате победила дружба — дружба доисторического мальчика и дикой собаки. Приключенческий экшен «Альфа» о наших далеких предках легко вырвался вперед и обеспечил создателям львиную долю сборов уикенда. По данным ЕАИС, на счету фильма уже скопилось более 219 млн рублей. Лидер предыдущего уикенда, «Мег: Монстр глубины», спустился на вторую строчку. Боевик о противостоянии акулы и человека заработал 59 млн, что в общей сумме за три недели дает почти 770 млн.

Всего же в топ-5 оказалось сразу четыре новинки, чего не случалось уже очень давно, отметила в разговоре с «Известиями» киноэксперт Ольга Зинякова.

— Все новые релизы нашли своего зрителя, хотя и не все показали ожидаемый результат, — отметила она. — Приключенческий фильм «Альфа» стал отличным поводом для школьников сходить в кино в последние дни каникул. Хорошо проявила себя и российская анимация «Принцесса и дракон», стартовавшая в пределах ожиданий. Сказочная атмосфера и узнаваемые персонажи смогли привлечь в кинотеатры детей помладше. 33 млн рублей хватило, чтобы занять третью строчку.

Еще один отечественный проект, «Днюха!» Романа Каримова, выступил на уровне предыдущей комедии режиссера — «Гуляй, Вася!». Фильм взял на старте 29 млн рублей. Как отметила Ольга Зинякова, это несколько меньше, чем прогнозировалось. Возможно, у зрителей всё еще остается некоторое недоверие к отечественным комедиям, но положительный «сарафан» должен помочь фильму увеличить кассу.

Наконец, пятое место фактически разделили два фильма — мюзикл «Mamma Mia! 2» с песнями группы ABBA и новый боевик с Марком Уолбергом «22 мили». Оба собрали около 19 млн рублей. Для мюзикла это уже вторая неделя проката. За всё время касса проекта достигла отметки в 95 млн, что всё же существенно уступает показателям первого фильма.

— Самая ожидаемая новинка ближайшего уикенда — заключительная часть франшизы о нашем классике «Гоголь. Страшная месть», — отметила Ольга Зинякова. — Две предыдущие серии неизменно вызывали интерес зрителей. Киносериал уже приобрел немалое число поклонников, которые с нетерпением ждут развязки. А масштабная рекламная кампания должна привлечь к фильму и новую аудиторию.

Также в прокат выходит романтическая комедия «Как женить холостяка» с участием Киану Ривза и Вайноны Райдер. А еще — много европейского кино: итальянская комедия «Из Неаполя с любовью», французская драма «Нас не догонят» и два хоррора — «Выжившие» из той же Франции и «Проклятие. Кукла ведьмы» из Британии.

Кроме того, настоящий подарок ждет ценителей киноклассики — в российский прокат выходит один из главных шедевров Стэнли Кубрика — «2001 год: Космическая одиссея». Реставрацией фильма руководил режиссер Кристофер Нолан.