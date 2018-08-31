Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Гоголь. Страшная месть» (16+)

Режиссер: Егор Баранов, в ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Ян Цапник, Сергей Бадюк, Артем Ткаченко и другие.

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Черный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними. Следующей его жертвой может стать возлюбленная писаря Гоголя Лиза. Чтобы спасти ее, он должен разбить злые чары и победить древнее проклятье.

Рейтинг «Известий»: 7

«2001 год: Космическая одиссея» (12+)

Фото: Каро-Премьер

Режиссер: Стэнли Кубрик, в ролях: Кир Дуллеа, Гэри Локвуд и другие.

В российский прокат через 50 лет после создания выходит один из ключевых фильмов XX века — «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика. К юбилею картину отреставрировали под руководством Кристофера Нолана («Интерстеллар») с оригинальной 70-миллиметровой пленки и перевели в формат IMAX. Не зря: огромный экран идеален для безупречного визуального ряда и соразмерен философскому масштабу произведения.

Рейтинг «Известий»: 10

«Как женить холостяка» (18+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Виктор Левин, в ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер, Грег Люси и другие.

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план сделать их парой...

Рейтинг «Известий»: 6

«Выжившие» (16+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Матье Тури, в ролях: Хавьер Ботет, Джей Бенедикт, Дэвид Гасман, Давид Сереро, Бриттани Эшворт, Грегори Фетусси, Карл Гаррисон, Ричард Мейман и другие.

После апокалипсиса, когда большая часть населения Земли была уничтожена, появились они. Их назвали Выжившими. Никто не знает, живы они или мертвы, из этого мира или нет. Но теперь это их мир. Они здесь охотники, а люди — их добыча. Джулиет, одна из своей группы, рискует отправиться в покинутый людьми город на поиски пищи. Ее путь будет долгим, он лежит через неизведанные опасные земли, и до наступления темноты она не успеет вернуться в лагерь...

Рейтинг «Известий»: 7

V фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений Synthposium (12+)

Фото: пресс-служба Электротеатра Станиславский

Основная программа фестиваля включает выставку музыкальных инструментов и софта, образовательную сессию с воркшопами, лекциями и дискуссиями, медиаискусство, больше сотни вечерних и ночных выступлений электронных музыкантов. Гостей ждет современная академическая музыка, живые аудиовизуальные перформансы и деловая конференция представителей музыкальной индустрии.

31 августа, 1, 2 сентября, «Электротеатр Станиславский» и другие площадки.

«Девушка и революционер» (18+)

Фото: пресс-служба театра «Практика»

В центре постановки режиссера Владимира Агеева — два события: Октябрьский переворот и романтическая встреча Сталина и Аллилуевой. Для писателя Игоря Симонова эти две исторические фигуры — повод рассказать о взаимоотношениях мужчины и женщины, природе власти и о том, что она делает с людьми. Историю под музыку Алексея Айги разыгрывают Евгений Стычкин и Агния Кузнецова.

31 августа, 20:00, Театр «Практика».

Рейтинг «Известий»: 7

«Норвежские читки» (18+)

Фото: пресс-служба театра «Школа драматического искусства»

Спектакль Александра Огарева по четырем пьесам знаменитого норвежского драматурга Юна Фоссе. Специально для постановки произведения впервые были переведены на русский язык Еленой Рачинской. Действие по ходу спектакля перемещается из одного зала в другой, задействуя, таким образом, почти всё пространство театра.

1 сентября, 20:00, Театр «Школа драматического искусства».

Рейтинг «Известий»: 7

«Человек из рыбы» (18+)

Фото: пресс-служба МХТ им. А.П. Чехова/Евгения Цветкова

В первые выходные сентября Юрий Бутусов вновь представит зрителям свой новый спектакль для Художественного театра (первые два показа состоялись в июле). На этот раз режиссер обратился к творчеству современного драматурга Аси Волошиной. Действие происходит в наши дни в Санкт-Петербурге. В главной роли — Лаура Пицхелаури.

2 сентября, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова.

«Тайны мадридского двора» (12+)

Фото: пресс-служба Малого театра

Режиссер Владимир Бейлис поставил увлекательную историю о том, как в ХVI веке французская принцесса Маргарита освободила из испанского плена своего брата — короля. Все герои этой комедии влюблены, и у каждого есть своя тайна…

2 сентября, 18:00, Малый театр, Сцена на Большой Ордынке.

«Иллюзия театра. К 200-летию открытия театра Гонзаги в Архангельском» (12+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Театр Гонзаги был создан итальянским художником и декоратором Пьетро ди Готтардо Гонзага по заказу владельца усадьбы князя Николая Юсупова. На сегодняшний день он является одним из немногих в мире старинных театров, не затронутых поздними реконструкциями. Экспозиция поделена на два тематических раздела. В первом зале разместилось всё, что может рассказать о личности князя Юсупова, организовавшего домашний театр и сформировавшего сильную крепостную труппу. Второй зал посвящен театру, построенному Пьетро Гонзага.

До 16 сентября, Музей им. А.А. Бахрушина.

«От Тьеполо до Каналетто и Гварди» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Выставочный проект Пушкинского музея призван продемонстрировать все основные направления венецианской живописи XVIII века — от алтарных образов и аллегорических сюжетов до натюрмортов и бытовых сцен. В экспозицию вошли 57 произведений из Городского музея Палаццо Кьерикати в Виченце, собрания «Интеза Санпаоло» (Галереи Италии, Палаццо Леони Монтанари) и собственной коллекции Пушкинского музея.

До 14 октября, ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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