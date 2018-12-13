Достигли дна: почему кинематографисты погружают зрителей в пучину вод
13 декабря на экраны России выходит «Аквамен» — кинокомикс с Джейсоном Момоа о подводном супергерое из вселенной комиксов DC (тем, кто не следит, напомним, что «Железный человек» и «Люди Икс» — это мир Marvel, а DC — это Бэтмен и Супермен). Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил, как кинематограф погрузился в пучины и как менялись вкусы создателей и зрителей фильмов, действие которых происходит главным образом на дне.
Вечный Жюль Верн
Человечеству, разумеется, всегда хотелось знать, что там, в непостигаемой и манящей глубине. Греки рассказывали друг другу про дворец Посейдона на дне Эгейского моря, а русские — про новгородского купца и гусляра, устроившего переполох в морском царстве. Но мифология мифологией, а всерьез встроить подводный мир в свой легендариум человечество смогло лишь в XIX веке, когда появилась хотя бы теоретическая возможность обосновать, как обычный земной человек может жить и действовать там, где совершенно нечем дышать.
Мы говорим, разумеется, о Жюле Верне и романе «20 000 лье под водой». Книга эта на долгие десятилетия стала главной в этом жанре, а когда появилось кино — еще и неиссякаемым источником вдохновения для режиссеров и продюсеров. Собственно, первый настоящий блокбастер по Жюлю Верну — полный метр, большой бюджет, серьезные постановочные эффекты — это экранизация приключений капитана Немо 1916 года. Сюжет романа оказался идеальным для технических возможностей кинематографа: действие главным образом происходит в замкнутом пространстве подводной лодки, лишь иногда перемещаясь наружу. То есть собственно «подводные сцены» (всё равно снятые, разумеется, в павильоне) занимали сравнительно скромный хронометраж, что позволяло закрывать глаза на их техническое несовершенство.
Кадр из фильма «Капитан Немо и подводный город» (1969)
Да, капитан Немо был для кинематографистов сущей находкой. Когда все более или менее соответствующие оригиналу экранизации поднадоели, в ход пошли фантазии на тему, апофеозом которых стал «Капитан Немо и подводный город» (1969), где бывший принц Даккар был представлен уже совершеннейшим подводным фюрером, а «Наутилус» — натуральным городом, обильно населенным, в частности, полуголыми девицами. Достигнув дна (никогда еще эта метафора не была так уместна), режиссеры, впрочем, вновь занялись пересказом жюльверновского текста и добились-таки неплохих результатов (к примеру, советский мини-сериал 1976 года) — после чего опять резво покатились по наклонной и докатились до «30 000 лье под водой», одного из самых плохих фильмов в истории мирового кинематографа вообще.
Немного техно
Жюля Верна принято считать основоположником именно научной фантастики, и не его вина, что при переносе наследия на экран именно «научность» по пути куда-то исчезала, оставляя место лишь для приключений (занятно, что существует одна-единственная, из десятков, экранизация «Таинственного острова», где сколько-нибудь большое внимание уделяется труду потерпевших кораблекрушение — а ведь роман-то в первую очередь как раз о труде). Но sci-fi мимо подводной темы пройти никак не мог — и на какое-то время это стало практически трендом.
Кадр из фильма Джеймса Кэмерона «Бездна» (1989)
Отличительной чертой этих фильмов всегда была некоторая сюжетная шаблонность: ученые или рабочие обнаруживают под водой нечто, несущее смерть как минимум половине человечества (если всему, так еще лучше). После чего с большим или меньшим применением научных знаний проблема — не без потерь среди героев — купируется. В западном кино началось всё, пожалуй, со знаменитой кэмероновской «Бездны» (1989), но сценаристы других подобных картин, очевидно, потели в процессе не сильно. В принципе при просмотре этих лент глаз обычно цепляется за какие-то детали, которые и запоминаются: будь то смертельная опасность, исходящая от содержимого бутылки русской водки («Левиафан», 1989) или подозрительная красота штурманов американского коммерческого флота (Джейми Ли Кертис в «Вирусе», 1999) и американских же гидробиологов (Шэрон Стоун в «Сфере», 1998). «Сфера», снятая по роману Майкла Крайтона, традиционно считается одним из самых качественных фильмов на подводную тематику. Впрочем, основные его достоинства — безошибочность специальных терминов и вообще услаждающая слух наукообразность — суть заслуга Крайтона, человека крайне дотошного до деталей.
Кадр из фильма «Вирус» (1999)
Ничего особенного про режиссуру или, допустим, актерские работы тут не скажешь. Немного научпопа, немного инопланетян (или вполне себе жюльверновских гадов морских немыслимого размера, как в «Глубинной звезде номер шесть», 1989), немного хоррора и чуть-чуть фильма-катастрофы — этот рецепт безотказно действовал в течение целого десятилетия, от «Бездны» до «Вируса» (с последним, правда, не очень безотказно — фильм провалился со вполне себе тектоническим треском).
Надо заметить, что советские кинематографисты сумели отчасти «порвать шаблон» — причем даже до того, как он окончательно сложился. Речь, конечно, о «Человеке-амфибии» (1961) Чеботарева и Казанского, с обворожительной Анастасией Вертинской и мужественным, несмотря на жабры, Ихтиандром-Кореневым. Тут уж опасность, напротив, угрожала жителю морских глубин: в известном смысле Александр Беляев, написавший роман-первоисточник еще в конце 1920-х, предвосхитил экологические страхи-истерии начала XXI века.
Реальность и сказка
Кинематограф всегда врет зрителю — это его онтологическое свойство. Планеты Нибиру не существует, человек не может бегать по стенам небоскребов с помощью липкой паутины, а человек с ментальностью камбербэтчевского Шерлока Холмса был бы заперт в психиатрической клинике еще в ранней молодости. Зрителю, понятно, на это плевать — но только если не перегибать палку. Фантазия должна быть или скромной, или безудержной. Зритель точно знает, что дышать под водой человек не в состоянии и что никаких головоногих размером с дом в природе не водится. Поэтому-то фильмы вроде «Сферы», где выдумка и реальность смешаны примерно в равных пропорциях, и прожили, в общем, недолгую жизнь.
Некоторое время зрителя удавалось ловить на квазиреалистичные истории про барахтающихся в воде несчастных, которые обречены быть съеденными акулами. Но прискучило и это. И тогда в ход совершенно логично пошло то, что находится на противоположном маркетинговом полюсе.
Кадр из фильма «Сфера» (1998)
Мы довольно много пишем про то, что при нынешних темпах освоения кинорынка скоро зрителю в типовом кинотеатре будут предлагать исключительно выбор между героями Marvel и DC и всё. На эту грядущую битву между «кинопепси» и «кинококой» синефилы взирают с ужасом, а маркетологи — с плохо скрываемым восторгом. Но если вдуматься, ничего особенно плохого не происходит. Кинематограф просто возвращается к тому, с чего начинал, — к чистому развлечению, иллюзии, сказке. Кинокосмос давно научился обходиться даже без намеков на какое-то правдоподобие своих обитателей: девица с убийственным шестом на крыле звездолета выделяет куда большее количество эндорфинов, а значит, живее и подлиннее. Теперь и подводному царству больше не нужен утлый «Наутилус» — раз уж божественно сложенное тело Джейсона Момоа служит одновременно и капитаном, и его волшебным кораблем.