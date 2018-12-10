По следам Довлатова: «Заповедник» следует духу первоисточника

Сергей Безруков стал рокером. В фильме Анны Матисон «Заповедник», вышедшем в российский прокат, народный артист демонстрирует вокальные данные и играет музыканта, переживающего кризис среднего возраста. Его песни всем давно надоели почти так же, как он сам. Жена с дочерью собираются эмигрировать, без него, конечно. Альбом не пишется. Поэтому герой решает от всех сбежать — устроиться экскурсоводом в заповеднике «Михайловское». Сомнительного качества дауншифтинг оборачивается для него массой анекдотических историй — и новыми песнями, которые он начинает исполнять перед посетителями, эпатируя общественность.

Фильмы жены Сергея Безрукова Анны Матисон сделаны словно бы для того, чтобы у народного артиста была возможность поэкспериментировать со своим экранным образом. Не пробуя всё более изощренный грим и не примеряя личины крупных исторических деятелей, как в чужих проектах, а занимаясь тем, к чему лежит душа. В 2016 году Матисон сняла «После тебя», где Безруков сыграл, пожалуй, лучшую роль в кино за последнее десятилетие — стареющего артиста балета с невыносимым характером. Безруков там немного Дориан Грей, прекрасный злодей и мизантроп, которому надоело жить, но он почему-то продолжает влачить свое существование, боясь, что кто-нибудь раскроет его истинную природу. В том фильме Безруков проявил незаурядный пластический талант, самостоятельно исполняя сложные балетные па. В «Заповеднике» же Безруков поет.

В последнее время народный артист стал уделять этому виду творчества более пристальное внимание. В 2018 году он собрал рок-группу «Крестный папа», где выступил фронтменом. Премьере «Заповедника» на фестивале «Кинотавр» в июне предшествовал выход первого сингла бэнда «Не про нас», а в октябре вышел первый альбом, который называется так же, как группа. Учитывая, что песня «Не про нас» стала хитом, можно рассматривать фильм «Заповедник» как набор бонус-треков.

Это очень легкая картина, немного капустник. По закону жанра, здесь много звезд в неожиданных ролях. Анна Михалкова, Гоша Куценко, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Александр Семчев — неполный перечень знакомых лиц в «Заповеднике». Все они от души дурачатся в постмодернистском пространстве, где пушкинское наследие становится декоративным элементом хипстерского арт-объекта.

За литературную основу сценария взят «Заповедник» Сергея Довлатова — для миллионов людей не менее значимое произведение, чем «Евгений Онегин». Советский автор точно передал актуальное для современного человека ощущение собственной ненужности при всех талантах и амбициях. Представил мир как вечно чужой и оттого кажущийся абсурдным и нелепым праздник. Воспел легкое алкогольное опьянение как единственный способ справляться со стрессом от соприкосновения с пошлой действительностью. Безруков сохранил дух оригинала: он с удовольствием изъясняется короткими довлатовскими афоризмами, нисколько не утратившими своей силы, и время от времени слегка импровизирует. Чтобы знатоки Довлатова оценили юмор.

С другой стороны, ведь и Алексей Герман в «Довлатове», одном из самых резонансных фильмов года, менял исходный текст. Довлатов писал настолько эластично, что его слова легко поддаются обработке, а лирический герой может претерпевать значительные трансформации при переносе на экран. То же доказывает и «Конец прекрасной эпохи», один из последних фильмов Станислава Говорухина, где акценты повести «Компромисс» до неузнаваемости переставлены и язвительность быстро переходит в ностальгию. К счастью для сценаристов, Довлатов и сам никогда не был тождествен своему литературному герою, несмотря на внешнее сходство, поэтому Константин Безрукова имеет то же право на существование, что и Борис (не Сергей!) из оригинальной повести.