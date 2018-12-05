Большой фестиваль для маленьких: детским театрам раздали миллионы

В Светлановском зале Московского международного дома музыки прошла церемония закрытия I Международного Большого детского фестиваля, организованного по инициативе народного артиста Сергея Безрукова. На торжественном вечере были впервые вручены премии правительства России «За лучшую театральную постановку по произведениям русской классики», а также награждены лауреаты смотра.

Церемония проходила в два этапа и началась с чествования лауреатов. Первые награды от правительства России руководители детских и молодежных театральных институций страны получали из рук министра культуры Владимира Мединского. Из его приветственной речи стало известно, что отныне премия будет вручаться ежегодно трем театрам за спектакли по русской классике, рассчитанные на детскую и подростковую аудиторию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Премия правительства России — это не только соответствующий диплом и красивая статуэтка, но и материальная субсидия в размере 3 млн рублей, которые театр волен потратить так, как считает нужным, — подчеркнул Владимир Мединский.

В своем выступлении министр также отметил, что появление такой премии в канун Года театра — это «очень понятный намек всему нашему театральному сообществу, каких спектаклей мы хотим видеть больше в наших театрах, а также как надо правильно расставлять акценты и приоритеты».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

На конкурс правительства в этом году был представлен 101 спектакль от 87 детских театров и театров кукол. Обещанными дипломами и трехмиллионными субсидиями наградили Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» за постановку «Руслан и Людмила» (категория 12+), Ставропольский краевой театр кукол за «Аленький цветочек» (6+), а также Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» за спектакль «Игрок» (16+).

Победителей Большого детского фестиваля выбирало именно детское жюри, состоящее из ребят разных возрастов. Оглашение результатов предвосхитил показ видеоролика с закрытого заседания экспертного совета, на котором ребята высказывали свое мнение по каждому из спектаклей. Председателем жюри стала финалистка конкурса «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Главный приз смотра — «За лучший юношеский спектакль» — тоже взял новосибирский «Глобус» (16+). «Лучшим детским спектаклем» в категории 0+ была названа постановка «Слон» Санкт-Петербургского театра Karlsson Haus.

— Мы гордимся тем, что выбирают победителей на нашем фестивале все-таки сами дети. Это очень важно, потому что, когда взрослые оценивают взрослых, могут забыть, что они это прежде всего делают для детей и юношества, — отметил худрук фестиваля Сергей Безруков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Творческая часть вечера держалась на артистах Губернского театра. Стилизованный под советскую комедию «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» капустник разбавляли музыкальные номера звезд кино и телевидения. Музыкальный баттл на роялях устроили пианисты Олег Михайлов и Левон Оганезов, солисты Большого театра Роман и Динара Муравицкие спели песню Мэри Поппинс про Брадобрея, а народный артист России Дмитрий Харатьян исполнил композиции из кинофильма «Гардемарины» в сопровождении учеников возглавляемой им кинотеатральной «Школы гардемаринов».

Один словом, финал театрального смотра еще раз подтвердил курс на мультижанровость, взятый Сергеем Безруковым.