Забили стрелу: 5 фильмов о Робин Гуде, за которые не стыдно зрителю

На экраны 29 ноября выходит «Робин Гуд: Начало». На сей раз Робина из Локсли играет британский красавчик Тэрон Эджертон, а его верный соратник Малыш Джон вообще оказывается мавром с внешностью техассца Джейми Фокса; и это 77-я по счету экранизация похождений предводителя вольных стрелков из Шервудского леса. Стоит ли смотреть предыдущие 76? Журналист Алексей Королев для «Известий» решил облегчить всем задачу и нашел пять фильмов про Робин Гуда — не то чтобы лучших, но строго обязательных к просмотру.

В отличие от большинства легендарных героев, которые, стоит только копнуть, оказываются рожденными в XIX, самое ранее — в XVIII столетии, причем чаще всего — совершенно конкретными литераторами, Робин Гуд — персонаж действительно почтенный, впервые зафиксированный в средние века. Не в XII веке, конечно (а именно тогда жили Ричард Львиное Сердце и принц Джон, будущий король Иоанн Безземельный), но всё же очень давно.

Впрочем, подлинную славу Робину составил всё же писатель, а именно Вальтер Скотт, сделавший бродячего лучника персонажем своего «Айвенго». Разумеется, мимо столь выпуклой фигуры кинематограф пройти не мог — и не прошел, начав серийное производство поразительно однообразной кинопродукции начиная с 1908 года. Нельзя сказать, что всё это было совершенно несмотрибельно, но в среднем по больнице зрелище выглядело однотипно: более или менее комичная и/или мелодраматичная атмосфера, вылетающие из ниоткуда стрелы, прыжки по деревьям, спящий от перепоя отец Тук и искаженное от ненависти лицо шерифа Ноттингемского, в очередной раз упустившего хозяина Шервудского леса.

робин гуд Кадр из фильма «Робин Гуд: Начало» Фото: Global Look Press/Focus Features

Не избежали этой горькой участи и оба блокбастера о Робине Гуде — что с Кевином Костнером (1991), что с Расселом Кроу (2010). Есть, однако, несколько фильмов, в которых, несмотря на наличие всех вышеперечисленных штампов, присутствует и кое-что еще, а именно — желание от этих штампов избавиться. Ну или хотя бы не заметить.

«Приключения Робин Гуда» (1938)

Робин — Эррол Флинн

Если, допустим, Землю наконец посетят разумные пришельцы и в процессе ознакомления с земной культурой захотят поставить отметку «Понятно» против слов «Робин Гуд», то им будет вполне достаточно этого фильма. Именно Майкл Кёртис изложил легенду о вольных стрелках в том виде, которая сейчас считается практически каноном. Робин Гуд — это Робин из Локсли, мелкий землевладелец с большим чувством собственного достоинства. Принц Джон управляет Англией в отсутствие застрявшего на Кипре после крестового похода Ричарда Львиное Сердца и мечтает только обо одном — чтобы брат никогда не вернулся. Принца окружают маньяки и проходимцы — Гай Гисборн и шериф Ноттингемский. Робин из Локсли собирает веселую банду, Маленький Джон не проходит в двери, монах Тук всё время пьян и так далее. В итоге враги посрамлены, Ричард возвращается инкогнито, Робин Гуд женится, а его подельники получают королевское помилование. Единственный ход из этого набора (теперь уже) штампов, которые последователи Майкла Кёртиса используют достаточно редко — развитие образа Мэриан. Здесь она сперва — отборная стерва, чье сердце лишь постепенно оттаивает под обаянием будущего мужа.

«Робин Гуд» (1973)

Робин — нарисованный лис

Если Кёртис и Флинн задали стандарт киношного Робина, то Вольфганг Райтерман, великий «диснеевский старик», сделал это в анимации. Диснеевский «Робин Гуд» очень смешон, идеально нарисован (ну еще бы) и вообще страшно мил. Для нескольких поколений детей Малыш Джон — это медведь, Алан из Лощины — петух, монах Тук — барсук, шериф Ноттингемский — волк, принц Джон и король Ричард — разумеется, львы (только один жалкий, а второй наоборот; озвучивает обоих, впрочем, Питер Устинов), ну а Робин и Мэриан — лисицы. Забавно, что обычно в фильмах о Робин Гуде о судьбе принца Джона после возвращения Ричарда и собственного поражения не рассказывается. Райтерман чуть игриво, но в целом достоверно восполняет этот пробел: вернувшись и наведя в стране порядок, Ричард Львиное Сердце отправляет своего братца на каторгу (в действительности принц был изгнан, правда, затем прощен).

«Стрелы Робин Гуда» (1975)

Робин — Борис Хмельницкий

Из «рыцарских» фильмов Сергея Тарасова гораздо более известен другой, «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», где тоже есть Хмельницкий и его герой — эту картину до сих пор часто показывают по телевидению. В «Стрелах» Тарасов — крепкий профессионал, скитавшийся по студиям Советского Союза с разножанровыми, но всегда остросюжетными фильмами, — впервые обратился к прославившей его тематике (дело происходило, разумеется, на Рижской киностудии). Фильм особенно не хорош и не плох, но любопытен чисто киноведческим сюжетом. Несколько песен для ленты (в том числе великую «Балладу о борьбе») написал Высоцкий. Все их до единой зарубила цензура, и тогда все песни для «Стрел» заново написал Раймонд Паулс. Четыре из шести песен впоследствии Тарасов использовал в «Айвенго», а еще позже, когда стало можно совсем всё, вдруг взял, да и перевыпустил фильм с оригинальной звуковой дорожкой. Сделав таким образом «Стрелы Робин Гуда» первым нашим фильмом, имеющим «режиссерскую версию».

«Робин и Мэриан» (1976)

Робин — Шон Коннери

Редкостная попытка снять серьезный фильм на эту тему — и первая со времен Кертиса предпринятая с большими звездами. Мэриан здесь играет Одри Хепберн, короля Ричарда — Ричард Харрис, принца Джона — Иэн Холм, а шерифа — Роберт Шоу. Ну а у штурвала стоял Ричард Лестер, большой мастер костюмированных драм с двойным дном. Главный фокус этого фильма — Робин Гуд немолод. Ну не совсем дряхлый старик, но мужчина в возрасте, много повидавший и претерпевший. Не юна, соответственно, и Мэриан. Дуэт отличных актеров играет здесь позднюю love story, для которой все эти шерифы, монахи, стрелки, турниры и менестрели — лишь удачный, хотя и вовсе не обязательный, фон. И неожиданный, очень печальный финал этой истории (Мэриан убивает своего любимого и кончает с собой) кажется здесь единственно уместным.

«Робин Гуд: Мужчины в трико» (1993)

Робин — Кэри Элвис

Последний действительно смешной фильм Мела Брукса, великого человека, 20 лет издевавшегося над штампами Голливуда. «Мужчины в трико» пародируют, разумеется, не только фильмы о Робин Гуде, но и кучу всего остального, от «Крестного отца» до «Рэмбо». Особенно удался ребе Тукман, заменивший брата Тука (играет его, разумеется, сам Брукс). Собственно, было бы более чем справедливо, если бы режиссеры и продюсеры после Брукса негласно объявили бы тему закрытой и перестали бы эксплуатировать одну из самых известных, но всё же уже заезженную донельзя англосаксонскую легенд. Увы, большой кинобизнес устроен по-другому: если есть герой, про которого заранее уже никому ничего не надо объяснять, мы нет-нет да и вложимся в очередную серию его приключений.