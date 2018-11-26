Интернет победил магию: новый «Ральф» возглавил прокат

Чарт уикенда возглавила анимация «Ральф против интернета», оттеснив на второе место волшебный приключенческий экшн «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». По данным ЕАИС, продолжение популярного мультфильма 2012 года заработало почти 360 млн рублей. У «Фантастических тварей» вторая неделя проката закончилась с результатам в 275 млн. Всего на счету нового фильма по мотивам «Гарри Поттера» теперь более 1,2 млрд сборов. Наконец, третье место получила «Богемская рапсодия» со сборами в 61 млн. Три недели проката принесли создателям биографии лидера группы Queen более 860 млн рублей.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент киносети КАРО Ольга Зинякова, уже не первый раз в этом году прокат возглавляют сиквелы. В начале уикенда между двумя лидирующими релизами возникла напряженная борьба, но семейная аудитория в выходные взяла верх, и выходные закончились ожидаемой победой «Ральфа». Тем не менее, «Фантастические твари» продолжают опережать по динамике сборов первую часть франшизы.

— Благодаря этим двум релизам нынешний уикенд показал очень хорошие для конца осени результаты, — рассказала Ольга Зинякова. — «Ральф против интернета» по итогам первого уикенда обошел все анимационные премьеры этого года, включая и самую успешную — «Монстры на каникулах 3: Море зовет». Такой результат дает основание рассчитывать на очень солидные финальные сборы. Главное достоинство мультфильма в том, что через историю про понятный и очень близкий детям мир интернета и высоких технологий рассказывается о важности дружбы и взаимопонимания.

Первую пятерку замыкают другие новинки. Четвертое место занял триллер «Вдовы» от режиссера «12 лет рабства» Стива Маккуина, взявший на старте 33 млн. Немного слабее выступил фантастический экшн «Апгрейд» от создателя «Пилы» и «Астрала». Его касса составила более 30 млн.

— Новый уикенд принесет сразу несколько ожидаемых фильмов. Среди релизов для широкой аудитории можно выделить экшн «Робин Гуд: Начало» и хоррор «Суспирия», а для более избирательной публики — вестерн «Братья Систерс» с Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом и российско-армянскую драму Александра Котта «Спитак», выдвинутую от Армении на «Оскар», — отмечает киноэксперт.