Магия и мех: стартовали новые «Фантастические твари»

Ностальгия и магический зоопарк захватили российский прокат. Лидером уикенда, как и прогнозировалось, стали «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» с Джонни Деппом и Джудом Лоу. По данным ЕАИС, предыстория «Гарри Поттера» собрала 786 млн рублей. На второе место опустилась «Богемская рапсодия» с результатом 104 млн. Теперь общая касса кинобиографии лидера группы Queen составляет более 760 млн. Третье место держит голливудская анимация «Смолфут». Благодаря заработанным за уикенд 27 млн ее сборы перевалили за 600 млн.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, сиквел «Фантастических тварей» обошел по сборам первого уикенда предыдущую часть 2016 года и показал третий стартовый результат среди всех релизов этого года.

— Это отличное начало и очень хороший задел для третьего фильма франшизы, выпуск которого запланирован на 2020 год, — полагает эксперт. — Потенциал у фильма очень высокий, но стоит учесть, что у картины уже в этот уикенд появится сильнейший конкурент со схожей целевой аудиторией — сиквел диснеевского мультфильма «Ральф». Помимо этого, до конца года почти каждую неделю в прокат будет выходить новый студийный релиз. Такое конкурентное окружение вряд ли позволит сиквелу «Фантастических тварей» превзойти показатели «Венома».

Замыкают первую пятерку еще два голливудских релиза. «Девушка, которая застряла в паутине» записала на свой счет еще 22 млн, и теперь ее касса составляет 125 млн рублей. Следом идет хоррор-боевик «Оверлорд». Его результат — 16 млн за этот уикенд и 120 млн — за две недели проката. Единственный российский релиз в первой десятке — военная драма «Несокрушимый», которая закончила неделю как раз на 10-й позиции с 4,5 млн в копилке. Релиз уже месяц держится в топ-10 и успел за это время заработать почти 250 млн.

— Главная премьера этой недели — анимационное приключение Disney «Ральф против интернета». Его снял один из режиссеров оскароносного «Зверополиса» Рич Мур. В мультфильме, помимо знакомых персонажей из первой части, появятся известные диснеевские принцессы, что должно обязательно порадовать самых маленьких зрителей, — отметила Ольга Зинякова.