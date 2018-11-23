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Подруги Оушена: «Вдовы» наносят ответный удар

Феминистский триллер Стива Маккуина рассказывает о политике, жестокости, деньгах и настоящей любви
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В российский прокат вышел фильм Стива Маккуина «Вдовы». И он сильно отличается от того, что этот режиссер делал раньше: «Голод», «Стыд» и «12 лет рабства» как будто сняты совсем другим человеком. «Вдовы» — триллер с элементами черной комедии и диалогами в стиле Квентина Тарантино.

Две основные действующие силы здесь — кандидаты в городской совет. Представитель большого белого бизнеса Джек Маллиган (Колин Фаррелл), за семьей которого гоняются налоговые службы и папарацци, утверждает, что все его махинации направлены лишь на то, чтобы простым людям жилось лучше. Черный мафиози Джамал Мэннинг (Брайан Тайри Генри) мечтает после успеха на выборах завязать с криминальным прошлым и начать ворочать «дела» на самом высоком уровне. «Вдовы» начинаются с того, что некие бандиты украли у Джамала заготовленный для выборов кэш и погибли при столкновении с полицией. Джамал находит вдову их главаря (Виола Дэвис) и требует вернуть два миллиона. Для этого у нее есть блокнот мужа с планами дерзкого ограбления и контакты жен подельников ее мужа.

Понятно, что между двух огней героиням будет жарко, но они не хуже некрасовских женщин умеют входить в горящие избы. Лауреат «Оскара» Дэвис играет сразу в нескольких направлениях. Она и вдова, непрестанно вспоминающая и оплакивающая нежного мужа (Лиам Нисон), и интеллигентка, для которой сидение в библиотеке давно стало самым естественным времяпрепровождением, и главарь маленькой банды, способный на всё, чтобы спасти свою жизнь. Бок о бок с ней Мишель Родригес, звезда «Форсажей» и «Обителей зла». Для нее «Вдовы» стали первой работой в драматическом кино, Родригес ни в чем не уступает именитой партнерше, отыгрывая и криминальное прошлое своей героини, и ее любовь к детям, и уязвимость безработной женщины, оказавшейся без средств к существованию.

Третья «вдова», Элизабет Дебики, пока известна только фанатам «Стражей Галактики». Но Маккуин сделал ее персонажа самым непредсказуемым и хитрым, эта девушка мгновенно меняет маски — от затравленной польской иммигрантки до элитной проститутки. Ансамбль с двух сторон «подпирают» молодая звезда Дэниэл Калуя («Прочь!»), который здесь перевоплотился в извращенного киллера-садиста, и «ветеран» Роберт Дювалл, чья функция — символизировать ушедший «белый» мир, к которому больше нет возврата.

Сюжет «Вдов» настолько насыщенный, что разобраться во всех его тонкостях не так просто. Дело в том, что Маккуин адаптировал под полный метр известный британский сериал 1980-х, хотя и значительно переработал сюжет, в том числе перенеся действие из Лондона в Чикаго и насытив его чисто американскими деталями. Между тем событий на два часа экранного времени явно слишком много, и, возможно, режиссеру не стоило сокращать первоначальную трехчасовую сборку. Зато в итоге «Вдовы» настолько стремительны, что даже секундная потеря внимания оказывается критичной.

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