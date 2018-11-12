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Снова чемпионы: кинобиография Фредди Меркьюри сохранила лидерство

Также по итогам уикенда три российских фильма вошли в первую десятку бокс-офиса
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Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
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«Богемская рапсодия» вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. По данным ЕАИС, кинобиография группы Queen в минувший уикенд записала себе на счет 201 млн рублей и вплотную подошла к покорению 600-миллионного рубежа. Далее в первой тройке расположились новинки. «Девушка, которая застряла в паутине», перезапуск франшизы по книгам Стига Ларссона, стала второй со сборами в 80 млн. Немного уступил ей «Оверлорд» — хоррор-боевик от продюсера Джея Джея Абрамса. В его копилке — 63 млн.

— Для кинотеатров лидерство «Богемской рапсодии» не стало сюрпризом, однако удивили субботние сборы фильма, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Бокс-офис за этот день оказался выше, чем в субботу на первой неделе проката. Такая необычайная стойкость для фильма музыкального жанра — это большая редкость. Очевидно, картина продолжает расширять аудиторию на фоне отличного «сарафана».

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Хороший прирост в выходные показали и новинки. «Девушка, которая застряла в паутине» выступила чуть хуже предыдущей части фильма, но это было ожидаемо — в титрах больше нет ни режиссера Дэвида Финчера, ни Руни Мары и Дэниела Крейга в главных ролях. Однако нынешний результат можно считать вполне успешным, отмечает Ольга Зинякова. Сиквел сохранил стилистику скандинавского детектива и смог привлечь поклонников жанра. Свою аудиторию нашел и хоррор «Оверлорд», скрестивший ужасы и военную драму.

На четвертое место спустился мультфильм «Смолфут», добавивший к своему полумиллиарду еще 53 млн. Пятым стал другой семейный релиз — «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Его результат 34 млн за этот уикенд и почти 170 млн за две недели проката.

Три российских фильма расположились во второй половине топ-10. Военная драма «Несокрушимый» оказалась на шестой строчке с 18 млн рублей. Ее общая касса теперь составила почти 240 млн за три недели. На восьмом месте — комедия «Крымский мост. Сделано с любовью», собравшая 13 млн (всего — 64 млн). И, наконец, девятой стала новинка, фантастический фильм «Пришелец», с 9 млн рублей.

— В ближайший уикенд публика наконец сможет посмотреть главную премьеру ноября — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», сиквел чрезвычайно успешной картины 2016 года. Это предыстория франшизы о Гарри Поттере, сценарий к которой пишет сама Джоан Роулинг, — отметила Ольга Зинякова.

Также в прокат выходит еще несколько релизов для самой разной публики. Среди них есть европейские фильмы — криминальная драма «Догмэн» и триллер «Соната», а также аргентинский хоррор «Оцепеневшие от страха» и новый фильм Павла Павликовского  «Холодная война», получивший приз за режиссуру в Каннах. Появятся на экранах и два российских релиза. Это последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие» и драма «Облепиховое лето» о жизни и гибели российского драматурга Александра Вампилова.

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