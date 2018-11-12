Снова чемпионы: кинобиография Фредди Меркьюри сохранила лидерство

«Богемская рапсодия» вторую неделю подряд возглавляет российский прокат. По данным ЕАИС, кинобиография группы Queen в минувший уикенд записала себе на счет 201 млн рублей и вплотную подошла к покорению 600-миллионного рубежа. Далее в первой тройке расположились новинки. «Девушка, которая застряла в паутине», перезапуск франшизы по книгам Стига Ларссона, стала второй со сборами в 80 млн. Немного уступил ей «Оверлорд» — хоррор-боевик от продюсера Джея Джея Абрамса. В его копилке — 63 млн.

— Для кинотеатров лидерство «Богемской рапсодии» не стало сюрпризом, однако удивили субботние сборы фильма, — рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — Бокс-офис за этот день оказался выше, чем в субботу на первой неделе проката. Такая необычайная стойкость для фильма музыкального жанра — это большая редкость. Очевидно, картина продолжает расширять аудиторию на фоне отличного «сарафана».

Хороший прирост в выходные показали и новинки. «Девушка, которая застряла в паутине» выступила чуть хуже предыдущей части фильма, но это было ожидаемо — в титрах больше нет ни режиссера Дэвида Финчера, ни Руни Мары и Дэниела Крейга в главных ролях. Однако нынешний результат можно считать вполне успешным, отмечает Ольга Зинякова. Сиквел сохранил стилистику скандинавского детектива и смог привлечь поклонников жанра. Свою аудиторию нашел и хоррор «Оверлорд», скрестивший ужасы и военную драму.

На четвертое место спустился мультфильм «Смолфут», добавивший к своему полумиллиарду еще 53 млн. Пятым стал другой семейный релиз — «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин». Его результат 34 млн за этот уикенд и почти 170 млн за две недели проката.

Три российских фильма расположились во второй половине топ-10. Военная драма «Несокрушимый» оказалась на шестой строчке с 18 млн рублей. Ее общая касса теперь составила почти 240 млн за три недели. На восьмом месте — комедия «Крымский мост. Сделано с любовью», собравшая 13 млн (всего — 64 млн). И, наконец, девятой стала новинка, фантастический фильм «Пришелец», с 9 млн рублей.

— В ближайший уикенд публика наконец сможет посмотреть главную премьеру ноября — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», сиквел чрезвычайно успешной картины 2016 года. Это предыстория франшизы о Гарри Поттере, сценарий к которой пишет сама Джоан Роулинг, — отметила Ольга Зинякова.