Лондон атакует: как британская столица превратилась в монстра

В российском прокате — амбициозный sci-fi-экшн «Хроники хищных городов». Сразу после выхода на экраны лента возглавила бокс-офис, и можно понять, почему: это один из тех фильмов, в само существование которых трудно поверить, пока не увидишь результат собственными глазами. О работе над ним сообщалось еще с 2017 года, но аннотации вызывали лишь скепсис: романы Филипа Рива, по мотивам которых поставлена картина, казалось, не могли быть перенесены на экран. Основная сложность в том, что главные герои здесь не только люди, но целые города.

Фабула такова: в далеком четвертом тысячелетии мегаполисы, чтобы выжить, встали на гусеницы и отправились на добычу сырья. В частности, Лондон превратился в гигантский танк, но с городскими улицами и площадями, забитыми людьми. Британская столица гоняется за «танками» поменьше, перемалывая их в исполинской топке, а главной целью становится Стена, за которой лежит что-то вроде Земли обетованной.

Звучит совершенно дико, особенно учитывая, что один из создателей «Хроник хищных городов» Питер Джексон, известный по своим режиссерским работам — трилогиям «Властелин колец» и «Хоббит», никогда не работал с подобным материалом. Всё же толкиеновская проза куда понятнее и нагляднее. Еще более невероятно, что Джексон решил здесь ограничиться продюсерскими функциями, а режиссерское кресло отдал Кристиану Риверсу, у которого это вообще первый полнометражный фильм в жизни. Дебютант, снимающий кино стоимостью $100 млн?

На самом деле логика здесь, конечно, есть. Риверс работал с Джексоном на всех его больших проектах и отвечал там за спецэффекты, даже получил «Оскар» за «Кинг-Конга». Если кому и ставить кино про мобильные крепости, так только ему. И уже по первым трейлерам стало понятно, что он с этой задачей справился. Его Лондон — это Звезда смерти, ползающая на гигантском гусеничном брюхе и пожирающая любую «мелочь»: футуристические комбайны, мини-форты, а в случае необходимости — и другие мегаполисы, оказавшиеся на пути бывшей столицы империи. На это можно любоваться бесконечно, только желательно найти экран побольше. Здесь бесконечное количество огромных работающих механизмов, которые еще и дополняются искусственно состаренным инвентарем XXI века, «антиквариатом» местных музеев.

Несколько хуже обстоит дело с собственно сюжетом, где на первый план выходят люди. Центральный персонаж фильма – главный городской историк, а по совместительству командующий военными силами и просто коварный злодей Валентайн (Хьюго Уивинг, единственная звезда каста). В секретном городском НИИ он пытается воссоздать древнее оружие массового поражения, и если ему удастся, тогда — всё. Валентайну противостоит симпатичная девушка со шрамом Эстер (Хера Хильмар), которая много лет мечтает ему отомстить за смерть матери. Эстер подружилась с мелким лондонским историком Томом (Роберт Шиэн), который не чает души в Валентайне и в рабочее время кокетничает с его дочерью. В свою очередь, за Эстер охотится похожий на терминатора киборг Шрайк (Стивен Лэнг)...